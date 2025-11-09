Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुद को अडानी सीएनजी कंपनी का अधिकारी बताकर की ठगी... सीएनजी पंप मिला न ही 12 लाख

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:05 PM (IST)

    बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक व्यक्ति को सीएनजी पंप लगवाने का झांसा देकर 12.70 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित ने अडानी कंपनी समझकर एक ईमेल पर प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद राकेश वर्मा नामक एक व्यक्ति ने खुद को अधिकारी बताकर अलग-अलग खर्चों के नाम पर पैसे लिए। एसएसपी के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है, और पुलिस जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक व्यक्ति को सीएनजी पंप लगवाने का झांसा देकर 12.70 लाख रुपये की ठगी की गई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सिकंदराबाद की कजारिया कालोनी निवासी एक व्यक्ति को सीएनजी पंप लगवाने का झांसा देकर ठगों ने 12 लाख 70 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित ने एसएसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया है।

    जोखाबाद चौकी क्षेत्र की कजारिया कालोनी निवासी चंचल सिंह ने बताया कि उन्होंने 23 अगस्त 2025 को गूगल के जरिये अडानी कंपनी सर्च कर सीएनजी पंप के लिए एक मेल कंपनी की वेबसाइट पर भेजा, लेकिन यह ई-मेल डिलीवर नहीं हो सका था। इसके बाद 25 अगस्त को पीड़ित के पास एक मेल आया, जिसकी आइडी अडानी कंपनी की बताई जा रही थी। मेल को किसी राकेश वर्मा नामक व्यक्ति के द्वारा भेजा गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने खुद को अडानी सीएनजी कंपनी का एक अधिकारी बताया। इसके बाद आरोपित ने कुछ कागजात मांगे। इसे पीड़ित ने दे दिया। इसके बाद आरोपित ने अलग-अलग समय पर पीड़ित से फार्म भरने से लेकर साइट का दौरा करने और पंप लगवाने तक के नाम पर लगभग 12.70 लाख रुपये अलग-अलग खातों में डलवाए। कुछ समय बाद आरोपितों ने फोन उठाना बंद कर दिया। साथ ही उनकी मेल का भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीड़ित को अपने ठगे जाने की जानकारी हुई। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की। एसपी क्राइम नरेश कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।