खुद को अडानी सीएनजी कंपनी का अधिकारी बताकर की ठगी... सीएनजी पंप मिला न ही 12 लाख

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सिकंदराबाद की कजारिया कालोनी निवासी एक व्यक्ति को सीएनजी पंप लगवाने का झांसा देकर ठगों ने 12 लाख 70 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित ने एसएसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया है।

जोखाबाद चौकी क्षेत्र की कजारिया कालोनी निवासी चंचल सिंह ने बताया कि उन्होंने 23 अगस्त 2025 को गूगल के जरिये अडानी कंपनी सर्च कर सीएनजी पंप के लिए एक मेल कंपनी की वेबसाइट पर भेजा, लेकिन यह ई-मेल डिलीवर नहीं हो सका था। इसके बाद 25 अगस्त को पीड़ित के पास एक मेल आया, जिसकी आइडी अडानी कंपनी की बताई जा रही थी। मेल को किसी राकेश वर्मा नामक व्यक्ति के द्वारा भेजा गया था।