दिल्ली-हावड़ा रूट के खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आज रद रहेंगी 12 पैसेंजर ट्रेनें

संवाद सहयोगी, खुर्जा (बुलंदशहर)। दिल्ली में होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने शनिवार को 12 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रद किया है। जिसके चलते दैनिक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पैसेंजर ट्रेनों के रद रहने को लेकर स्टेशन पर एनाउंसमेंट भी कराया गया है।

दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग के खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप-डाउन में करीब 12 पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव है। जिनके जरिए प्रतिदिन दिल्ली-एनसीआर काफी संख्या में दैनिक यात्री सफर करते हैं। रेलवे द्वारा दिल्ली क्षेत्र में संभावित आंदोलन के कारण शनिवार यानि आज पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रद किया गया है। हालांकि लंबे रूट पर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित होंगी।

रद रहने वाली ट्रेनों में अलीगढ़-दिल्ली, खुर्जा-शकूरबस्ती, हाथरस-दिल्ली, अलीगढ़-दिल्ली, टूंडला-दिल्ली, अलीगढ़-नई दिल्ली, दादरी-शकूरबस्ती, दादरी-दिल्ली, खुर्जा-गाजियाबाद, आगरा-गाजियाबाद, कोसीकला-गाजियाबाद आदि ट्रेनें शामिल हैं। दैनिक यात्रियों को जानकारी हो सके। इसके लिए जंक्शन स्टेशन पर नोटिस भी चस्पा किया गया है और एनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है।