नहाय-खाय के संग शुरू हुआ सूर्य उपासना और लोक आस्था का पर्व छठ...संतान की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना
Bulandshahr News : बुलंदशहर में सूर्य उपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। व्रतियों ने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखा। आज खरना पूजन होगा, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। सोमवार को अस्ताचलगामी और मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सूर्य उपासना और लोक आस्था के छह महापर्व शनिवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। व्रतियों ने नहाय-खाय में संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा। लोक आस्था के छठ महापर्व में आज खरना पूजन होगा।
जिले भर में छठ व्रतियों ने घरों में सुबह भगवान सूर्य की आराधना के छठ महापर्व का अनुष्ठान कर नहाय-खाय से शुरू किया। छठ मइया व्रत तोहार... गोदी के बलकवा के दिह, छठी मइया ममता दुलार... ,गीतों के साथ व्रतियों ने पूजा की। छठ व्रतियों ने लौकी की सब्जी का सेवन किया। नहाय-खाय से सूर्य उपासना का छठ महापर्व की शुरूआत हो गई। व्रतियों ने व्रत में संतान के दीर्घायु और सुख समृधि की कामना की।
सूर्य उपासना के छठ महापर्व के तहत आज घरों में खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सूर्य उपासना के छठ महापर्व पर घरों में आज खरना होगा। 36 घंटे के निर्जला व्रत में चलेगा। सूर्य उपासना के छठ महापर्व में सोमवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती और श्रद्धालु आराधना करेंगे। मंगलवार की सुबह चार बजे से व्रती वलीपुरा नहर घाट, नरौरा में गंगा समेत जिले भर में जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे।
