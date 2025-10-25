नहाय-खाय के संग शुरू हुआ सूर्य उपासना और लोक आस्था का पर्व छठ...संतान की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सूर्य उपासना और लोक आस्था के छह महापर्व शनिवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। व्रतियों ने नहाय-खाय में संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा। लोक आस्था के छठ महापर्व में आज खरना पूजन होगा।

जिले भर में छठ व्रतियों ने घरों में सुबह भगवान सूर्य की आराधना के छठ महापर्व का अनुष्ठान कर नहाय-खाय से शुरू किया। छठ मइया व्रत तोहार... गोदी के बलकवा के दिह, छठी मइया ममता दुलार... ,गीतों के साथ व्रतियों ने पूजा की। छठ व्रतियों ने लौकी की सब्जी का सेवन किया। नहाय-खाय से सूर्य उपासना का छठ महापर्व की शुरूआत हो गई। व्रतियों ने व्रत में संतान के दीर्घायु और सुख समृधि की कामना की।