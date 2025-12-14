अलीगढ़-गाजियाबाद एनएच-34 और बुलंदशहर-मेरठ एनएच-335 को जोड़ने वाले फोरलेन बाईपास का निर्माण जल्द ही... गति को मिलेगी रफ्तार

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जनवरी माह में अलीगढ़-गाजियाबाद एनएच-34 और बुलंदशहर मेरठ एनएच-335 को जोड़ने वाले फोरलेन लंबे इंतजार के बाद जनवरी में निर्माण शुरू करा देगा। साल 224 में प्रशासन ने तहसील सदर के छह और सिकंदराबाद क्षेत्र के एक गांव समेत सात गांव की 27 हेक्टेयर जमीन का किसानों से बैनामा करा निशानदेही कर दी थी। सरकार ने साल 2020 में बुलंदशहर-मेरठ का सफर आसान करने को एनएच-235 को फोरलेन बनाया था।

दिल्ली से मेरठ व मेरठ से दिल्ली की ओर होने वाले यातायात को शहर से बाहर निकालने को प्रस्तावित कनेक्टिविटी फोरलेन बाइपास प्रस्तावित था लेकिन कोरोना काल के चलते निर्माण शुरू नहीं हो पाया था। फोरलेन बाइपास बनाने को सात गांव में 27.6455 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण प्रशासन शीघ्र ही शुरू करा देगा। ऊपरी गंग नहर पर बनाए जाएंगे दो पुल कनेक्टिविटी बाइपास के बीच दो ऊपरी व निचली गंग नहर आ रही हैं। नहरें पार करने को एनएचएआइ को फोरलेन पुल का निर्माण कराएगा। फोरलेन बाइपास बनने के बाद मेरठ और दिल्ली की ओर आने-जाने वाले यातायात को शहर में नहीं आना पड़ेगा। यातयात को नई रफ्तार मिलने के साथ ही शहर में भूड़ चौराहा पर लगने वाले जाम से शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी।

एनएचएआइ निर्माण की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा

अलीगढ़-गाजियाबाद-एनएच-34 और बुलंदशहर-मेरठ एनएच-335 को जोड़ने को प्रस्तावित फोरलेन बाइपास का निर्माण एनएचएआइ जनवरी 2026 में शुरू करा देगा। एनएचएआइ निर्माण की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है।-प्रमोद कुमार पांडेय, एडीएम प्रशासन