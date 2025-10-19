बुलंदशहर में हाथरस जा रही एक बस में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में दिल्ली से हाथरस जा रही एक बस में शनिवार रात आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
एएनआई, खुर्जा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एनएच-34 पर खुरजा देहात थाना क्षेत्र में एक बस में आग लगने की घटना सामने आई है। यह घटना शनिवार रात करीब 9:15 बजे हुई, जब दिल्ली से हाथरस जा रही एक बस में अचानक आग भड़क उठी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
