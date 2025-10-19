बुलंदशहर में हाथरस जा रही एक बस में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में दिल्ली से हाथरस जा रही एक बस में शनिवार रात आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

बुलंदशहर में एक बस में लगी भीषण आग।