बुलंदशहर-स्याना-गढ़ स्टेट हाईवे का होगा चौड़ीकरण... यातायात को मिलेगी नई रफ्तार

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर-स्याना-गढ़ स्टेट हाईवे-65 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 58 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति प्रदान कर दी है। 20 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी करा जल्द ही स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू करा देगा। हाईवे का चौड़ीकरण होने के बाद यातायात को नई रफ्तार मिलेगी।

शासन ने प्रांतीय खंड के बुलंदशहर-स्याना-गढ़मुक्तेश्वर स्टेट हाईवे-65 के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर 20 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 5891.88 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। हाईवे के इमलिया से स्याना तक के 19 किलोमीटर के टुकड़े का 10 मीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। फिलहाल हाइवे छह मीटर चौड़ा है, जिससे हाइवे पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। विभाग अब टेंडर प्रक्रिया पूरी करा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू करा देगा। तीन साल पहले विश्व बैंक ने उक्त स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण को 500 करोड़ का एस्टीमेट तैयार कर मुख्यालय भेजा था। एस्टीमेट को स्वीकृति मिलने के बाद विश्व बैंक ने कदम आगे बढ़ाए थे लेकिन फाइल कहीं गुम हो गई थी। जिससे हाईवे चौड़ीकरण की आस टूट गई थी। हाइवे के चौड़ीकरण से यातायात को रफ्तार मिलेगी। जिससे लोगों को समय की बचत होगी।

20 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई

शासन ने बुलंदशहर-स्याना-गढ़मुक्तेश्वर स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 58 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर 20 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने के बाद चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा।-राहुल शर्मा, एक्सईएन प्रांतीय खंड।