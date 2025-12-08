अलीगढ़-गाजियाबाद एनएच-34 से जुड़ेगा बुलंदशहर-चोला मार्ग... मिनी बाईपास साबित होगी गंगेरूआ पटरी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। केंद्र और प्रदेश सरकार सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही हैं। प्रदेश सरकार ने गंगेरूआ से रजवाहा पटरी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के 10 करोड़ रुपये के एस्टीमेट को स्वीकृत कर तीन करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। रजवाहा पटरी सड़क को साढ़े पांच मीटर चौड़ा किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण शुरू कराएगा।

प्रांतीय खंड ने पिछले दिनों दरियापुर-दोस्तपुर-गंगेरूआ रजवाहा पटरी की सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा था। शासन ने धर्मार्थ योजना के तहत दरियापुर-दोस्तपुर-गंगेरूआ- खेतलपुर भासौली मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के 10.25 करोड़ रुपये के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर 3.07 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। गंगेरूआ में द्वादश महालिंगेश्वर मंदिर पर कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है।

वर्तमान यह रजवाहा पटरी तीन मीटर चौड़ी है। अब रजवाहा पटरी सड़क के साढ़े पांच किलोमीटर के टुकड़े को साढ़े पांच मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा। शासन से चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के धनराशि जारी होने के बाद विभाग अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू करा देगा। कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक के दौरान कांवड़ियों के साथ ही राहगीरों को सहूलियत होगी।

मिनी बाईपास साबित होगा गंगेरूआ रजवाहा पटरी

बुलंदशहर-चोला रोड से रजवाहा पटरी को दरियापुर तक अलीगढ़-गाजियाबाद एनएच-34 को जोड़ेगा, जिससे यह मिनी बाईपास के रूप में भी प्रयोग होगा। साथ ही रूट डायवर्जन के दौरान अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे को शहर में वन-वे कर दिया जाता है। खुर्जा की ओर से आने वाले ट्रैफिक को इस रोड से दरियापुर में अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर निकालने में आसानी होगी।