    बुलंदशहर में युवक का शव झाड़ियों में मिला, हत्या की आशंका

    By Ravindra Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:47 AM (IST)

    बुलंदशहर में एक युवक का शव झाड़ियों में मिला है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस को हत्या की आशंका है और उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है।

    संवाद सहयोगी, जागरण सिकंदराबाद (बुलंदशहर)। कोतवाली क्षेत्र के गांव निजामपुर निवासी 40 युवक का शव गांव के पास ही झाड़ियों में पड़ा मिला। स्वजन ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
    गांव निजामपुर के ग्रामीणों के मुताबिक गांव 40 वर्षीय बंटी पुत्र भोपाल श्रमिक था।

    वह शनिवार की सुबह घर से निकला था, लेकिन शाम को घर वापस नहीं पहुंचा। रविवार की शाम बंटी के घायल होने और खेत के पास झाड़ी में पड़े होने की सूचना मिली। स्वजन तुरंत मौके पर पहुंचे और बंटी को उठाकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

    ग्रामीणों के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं, जिससे युवक की मारपीट कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। युवक पहले भी कई-कई दिन के लिए घर से गायब रहा था और शराब भी पीता था।

    सीओ भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। स्वजन की ओर से तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।