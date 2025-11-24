बुलंदशहर में युवक का शव झाड़ियों में मिला, हत्या की आशंका

संवाद सहयोगी, जागरण सिकंदराबाद (बुलंदशहर)। कोतवाली क्षेत्र के गांव निजामपुर निवासी 40 युवक का शव गांव के पास ही झाड़ियों में पड़ा मिला। स्वजन ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गांव निजामपुर के ग्रामीणों के मुताबिक गांव 40 वर्षीय बंटी पुत्र भोपाल श्रमिक था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह शनिवार की सुबह घर से निकला था, लेकिन शाम को घर वापस नहीं पहुंचा। रविवार की शाम बंटी के घायल होने और खेत के पास झाड़ी में पड़े होने की सूचना मिली। स्वजन तुरंत मौके पर पहुंचे और बंटी को उठाकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

ग्रामीणों के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं, जिससे युवक की मारपीट कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। युवक पहले भी कई-कई दिन के लिए घर से गायब रहा था और शराब भी पीता था।