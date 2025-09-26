बुलंदशहर में विजयादशमी पर घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ये ट्रैफिक अलर्ट, कई रूट डायवर्ट रहेंगे
बुलंदशहर में विजयदशमी के अवसर पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रामलीला महोत्सव के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए जेवर मार्ग पर रूट डायवर्जन किया गया है। जेवर से आने वाले वाहनों को गंदे नाले की पटरी से निकाला जाएगा। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। विजयदशमी के महोत्सव में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन की योजना बनाई है। इस दिन, 2 अक्टूबर को, रामलीला महोत्सव में हजारों लोग जुटते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।
इस समस्या से निपटने के लिए, जेवर की दिशा से आने वाले वाहनों को गंदे नाले की पटरी से निकाला जाएगा, और इसी मार्ग से जेवर की ओर जाने वाले वाहन भी गुजर सकेंगे। बड़े वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाने की तैयारी है ताकि जाम की स्थिति न बने।
सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, दस से अधिक उपनिरीक्षक और लगभग 50 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मैदान परिसर में एक पुलिस कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। सीओ खुर्जा, पूर्णिमा सिंह ने बताया कि विजयदशमी पर जेवर मार्ग पर रूट डायवर्ट रहेगा और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।