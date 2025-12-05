Language
    Bulandshahr: ठंड और कोहरे ने बढ़ाई रेल यात्रियों की परेशानी...महानंदा एक्सप्रेस रही रद, कई ट्रेनें घंटों हुईं लेट

    By Anuj Solnki Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:44 AM (IST)

    बुलंदशहर में ठंड और कोहरे ने रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दृश्यता कम होने से कई ट्रेनें घंटों लेट हैं, जबकि महानंदा एक्सप्रेस को रद कर दिया ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, जागरण बुलंदशहर। सर्दी का मौसम शुरू होते ही एक्सप्रेस ट्रेनों के देरी से चलने का सिलसिला जारी है। जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर अलीपुरद्वार से चलकर पुरानी दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस शाम सात बजे आती है। गुरुवार को यह ट्रेन रद रही। इसके अलावा लिच्छवी, गोमती समेत अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से रहीं।

    यात्रियों का कहना है कि महानंदा एक्सप्रेस के रद रहने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली की तरफ जाने के लिए उन्हें शाम के समय जाने वाली पैंसेजर के इंतजार में दो से तीन घंटे स्टेशन पर बैठना पड़ा।

    महानंदा के रद रहने और अन्य ट्रेनों के देरी से आने को लेकर स्टेशन पर एनाउंसमेंट कराया गया।

