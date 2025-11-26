यूपी में डुप्लीकेट मतदाताओं के वेरिफिकेशन में टॉप पर बुलंदशहर, 80 हजार फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। निर्वाचन आयोग ने पंचायत मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन करा सूची से डुप्लीकेट मतदाताओं को नाम डिलिट करा रहा है। जिले में 368326 डुप्लीकेट मतदाताओं में से 80 हजार मतदाता डुप्लीकेट पाए गए हैं।

80 हजार डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया गया है। जबकि 288326 मतदाता सत्यापन में सही पाए गए हैं। डुप्लीकेट मतदाताओं का शत-प्रतिशत सत्यापन करने में जिला प्रदेश में पहले पायदान पर है।

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में आयोग द्वारा 368326 डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन कराने के निर्देश जारी किए गए थे। प्रशासन ने प्रदेश में सबसे पहले 368326 डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन का कार्य पूरा करा लिया है।