बुलंदशहर में चरखी झूला टूटने के मामले में कार्रवाई, डीएम ने डिबाई एसडीएम को दिया नोटिस

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। रामघाट में पुराने थाने एवं गोशाला के बीच खाली मैदान में लगे कार्तिक मेला में लगा चरखी झूला टूटने से सात वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। वहीं 12 श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस मामले में डीएम ने डिबाई एसडीएम को नोटिस दिया है। नोटिस में बिना अनुमति के झूला कैसे लगने का जवाब मांगा गया है। वहीं पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपित झूला संचालक फरार है।

बुधवार को रामघाट में पुराने थाने एवं गौशाला के बीच खाली मैदान में कार्तिक पूर्णिमा का मेले का आयोजन हुआ था। मेला में खाने-पीने के साथ नाव, चरखी सहित कई प्रकार के अन्य झूले भी लगे थे। शाम साढ़े पांच बजे चरखी झूले में 15 से अधिक लोग झूल रहे थे। चलते हुए अचानक झूला टूट गया।

हादसे में झूला झूल रही सात वर्षीय हिमांशी पुत्री भानु निवासी रामघाट की मौत हो गई थी। वहीं नीरज पत्नी शशिकांत यादव निवासी रतुआ नगला महाराजपुर, करण पुत्र वेद प्रकाश निवासी रामघाट, जितेंद्र पुत्र करू निवासी रामघाट, डब्बू पुत्र हेतराम निवासी रामघाट, दीक्षा पुत्री नरेश निवासी रतुआ नगला महाराजपुर सहित 12 लोग घायल हो गए थे। घायलों को डिबाई सीएचसी एवं निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

इस मामले में डीएम श्रुति ने डिबाई एसडीएम को नोटिस दिया है। डीएम ने नोटिस में बिना अनुमति के मेला व झूला लगने के संबंध में जवाब मांगा है। वहीं रामघाट थाना प्रभारी यंग बहादुर सिंह ने बताया कि झूला संचालक द्वारा झूला टूटने से पूर्व आवाज आने के बाद भी झूला नहीं रोका गया।

यदि झूला संचालक झूले से आवाज आने पर झूला रोक देता, तो झूला टूटने से उक्त घटना नहीं घटती। एसआइ मनोज कुमार की तहरीर पर झूला संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। झूला टूटने के बाद झूला संचालक मुख्य आरोपित बाबू खान निवासी ईदगाह अलीगढ़ मौके से फरार हो गया था।

पुलिस ने आरोपित चांद, आजाद एवं नन्हे पुत्र बाबू खान निवासी ईदगाह अलीगढ़ तथा अदनान पुत्र सलीम निवासी इंदिरा चौक अतरौली अलीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपित बाबू को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरार झूला संचालक बाबू खान भी झूला टूटने में घायल बताया जा रहा है।

उधर, गुरुवार को हिमांशी का शव पोस्टमार्टम के बाद रामघाट पहुंचा। इससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। स्वजन ने रामघाट गंगा तट पर हिमांशी का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं दूसरी ओर घटना में गंभीर घायल नीरज देवी, दीक्षा को डिबाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बुलंदशहर रेफर कर दिया गया है। मामूली रूप से घायल प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घर चले गए।