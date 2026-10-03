बुलंदशहर पुलिस में फेरबदल: SSP ने 9 चौकी प्रभारियों सहित 16 दारोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। एसएसपी ने जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शुक्रवार की देर रात नौ चौकी प्रभारी सहित 16 दारोगाओं का कार्यक्षेत्र बदल दिया है।

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात की रिपोर्टिंग पुलिस चोकी नई मंडी चौकी प्रभारी शिवम कुमार को खुर्जा जंक्शन कोतवाली खुर्जा नगर का प्रभारी बनाया गया है। जबकि रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर के प्रभारी राहुल कुमार को नई मंडी चौकी का प्रभारी बनाया गया है।

अजय प्रताप सिंह को थाना अहार से प्रभारी चौकी झाझर थाना ककोड़, प्रभारी चौकी झाझर लोकेंद्र को थाना ककोड़, प्रभारी चौकी ग्याहरवां मील थाना जहांगीराबाद इंद्रेश विक्रम सिंह को रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी दौलतपुर, थाना गुलावठी से संदीप को प्रभारी चौकी तहसील खुर्जा नगर नियुक्त किया है।