Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनलाइन उपस्थिति नहीं तो वेतन भी नहीं...इस तरह के दिशा-निर्देश दिए गए हैं इस जिले के शिक्षकों को

    By Amar Singh Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    बुलंदशहर के 1100 से अधिक परिषदीय स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर बीएसए ने सख्त रुख अपनाया है। स्कूलों के समस्त स्टाफ का नवंबर माह का वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है। बीएसए ने बीईओ को पत्र जारी कर ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    परिषदीय स्कूलों में बच्चों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं। जागरण

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। परिषदीय स्कूलों में बच्चों की आनलाइन उपस्थिति में स्कूल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। 1100 स्कूलों में बच्चों की आनलाइन शून्य मिलने पर स्कूलों को समस्त स्टाफ का नवंबर माह का वेतन रोकने की चेतावनी जारी की गई है। बीएसए ने वेतन रोकने की चेतावनी का पत्र बीईओ को जारी किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    शासन ने परिषदीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं की आनलाइन उपस्थिति के निर्देश जारी किए थे। बीएसए ने सभी बीईओ और प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को बच्चों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश जारी किए थे लेेकिन निर्देशों के बावजूद स्कूल बच्चों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिले में 1100 से अधिक स्कूलों में आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है। जिससे पोर्टल पर इन स्कूलों के बच्चों की आनलाइन उपस्थिति शून्य प्रदर्शित हो रही है।

    बीएसए डा. लक्ष्मीकांत पांडेय ने सभी बीईओ और प्रधानाध्यापक और इंचार्ज अध्यापकों को सभी बच्चों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। बच्चों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर स्कूलों के समस्त स्टाफ का नवंबर माह को वेतन रोकने की चेतावनी जारी की गई है। बीएसए डा. लक्ष्मीकांत पांडेय ने कहा कि स्कूलों को छात्र-छात्राओं की आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश जारी कर रखे हैं। बच्चों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले स्कूलों के समस्त स्टाफ का नवंबर माह का वेतन रोकने चेतावनी जारी की गई है।