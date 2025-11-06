आनलाइन उपस्थिति नहीं तो वेतन भी नहीं...इस तरह के दिशा-निर्देश दिए गए हैं इस जिले के शिक्षकों को

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। परिषदीय स्कूलों में बच्चों की आनलाइन उपस्थिति में स्कूल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। 1100 स्कूलों में बच्चों की आनलाइन शून्य मिलने पर स्कूलों को समस्त स्टाफ का नवंबर माह का वेतन रोकने की चेतावनी जारी की गई है। बीएसए ने वेतन रोकने की चेतावनी का पत्र बीईओ को जारी किया गया है।

शासन ने परिषदीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं की आनलाइन उपस्थिति के निर्देश जारी किए थे। बीएसए ने सभी बीईओ और प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को बच्चों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश जारी किए थे लेेकिन निर्देशों के बावजूद स्कूल बच्चों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिले में 1100 से अधिक स्कूलों में आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है। जिससे पोर्टल पर इन स्कूलों के बच्चों की आनलाइन उपस्थिति शून्य प्रदर्शित हो रही है।