जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सड़क चौड़ीकरण के कार्य में बाधक विद्युत लाइनों व पोलों को शिफ्ट करने के लिए रविवार को सुबह दस से दोपहर दो बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसके बाद सोमवार से बुधवार तक भी प्रतिदिन सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक कटौती होगी।

सहायक अभियंता तकनीकी विकास गुप्ता ने बताया कि वहलीमपुरा बंबा पर सड़क चौड़ीकरण योजना के कार्य में बाधक विद्युत लाइनों व पोलों को शिफ्ट करने के लिए रविवार को आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान हाईडिल कालोनी के 11 केवी पोषकों से जुड़े जज कंपाउंड, लल्ला बाबू चौराहा, शिवपुरी, डीएवी खुर्जा अड्डा, रोडवेज के आसपास का क्षेत्र, राधा नगर, रेलवे रोड, मोहनकुटी और शास्त्री नगर में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।