बुलंदशहर में लगातार चार दिन कई घंटे गुल रहेगी बिजली, असुविधा से बचने को कटौती का समय कर लें नोट
Bulandshahr News: बुलंदशहर में सड़क चौड़ीकरण के कार्य के चलते रविवार को चार घंटे और सोमवार से बुधवार तक प्रतिदिन छह घंटे बिजली कटौती होगी।
HighLights
शिफ्ट होंगे बिजली के पोल व लाइनें।
इस कटौती से आधा शहर होगा प्रभावित।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सड़क चौड़ीकरण के कार्य में बाधक विद्युत लाइनों व पोलों को शिफ्ट करने के लिए रविवार को सुबह दस से दोपहर दो बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसके बाद सोमवार से बुधवार तक भी प्रतिदिन सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक कटौती होगी।
सहायक अभियंता तकनीकी विकास गुप्ता ने बताया कि वहलीमपुरा बंबा पर सड़क चौड़ीकरण योजना के कार्य में बाधक विद्युत लाइनों व पोलों को शिफ्ट करने के लिए रविवार को आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान हाईडिल कालोनी के 11 केवी पोषकों से जुड़े जज कंपाउंड, लल्ला बाबू चौराहा, शिवपुरी, डीएवी खुर्जा अड्डा, रोडवेज के आसपास का क्षेत्र, राधा नगर, रेलवे रोड, मोहनकुटी और शास्त्री नगर में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।
वहीं पुरानी जेल के 11 केवी पोषकों से जुड़े अस्पताल व आसपास का क्षेत्र, अंसारी रोड, अंबर सिनेमा घर के आसपास का क्षेत्र, सिटी सेंटर और एनआईसी कार्यालय क्षेत्र भी प्रभावित रहेंगे। भूड़ चौराहे से तहसील होते हुए खुर्जा रोड कट तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य में बाधक लाइनों व पोलों की शिफ्टिंग के चलते सोमवार से बुधवार तक प्रतिदिन सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी।
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यमुनापुरम प्रथम के अंतर्गत 11 केवी चांदपुर पोषक से जुड़े चांदपुर, विष्णुपुरम प्रथम व द्वितीय, नीलकंठ, डिफेंस कालोनी, शिवलोक कालोनी, गंगापुरम, राधिकपुरम, उदय नगर व वैष्णो एन्क्लेव आदि क्षेत्रों तथा जेल पोषक से जुड़े जिला कारागार क्षेत्र प्रभावित रहेगा। विभाग ने उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य पहले कर लेने की अपील की है।
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