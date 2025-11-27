Bulandshahr: प्रदूषण का स्तर घटने से मिली थोड़ी राहत...AQI रेड जोन से बाहर, लेकिन अभी भी रखें सेहत का ध्यान

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। प्रदूषण का स्तर घटने से हवा की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है। एक्यूआई रेड जोन से बाहर निकल आया है। हालांकि प्रदूषण का यह स्तर भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। दीपावाली के बाद से ही प्रदूषण बढ़ने से एक्यूआई उछाल भर रहा है। हालांकि बुधवार को प्रदूषण में 27 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। शाम चार बजे के बाद सीपीसीबी की रिपोर्ट में बुलंदशहर की वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 रिकॉर्ड की गई। हालांकि यह आरेंज जाेन में खराब श्रेणी में बना हुआ है।

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी प्रदूषण का ग्राफ नीचे आने के लिए मौसम की अनुकूलता और विभागीय कार्रवाई को वजह बता रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विमल कुमार का कहना है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है।

मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। इसलिए पिछले दिनों की स्थिति के मुकाबले अब वायु प्रदूषण में गिरावट हो रही है।



पारे में गिरावट होने के आसार



मौसम में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। बुधवार को भी सुबह और शाम के समय सर्दी का अधिक आभास हुआ। दिन निकलने पर धुंध का असर बना रहा। दिन चढ़ने पर सूर्यदेव ने दर्शन दिए और धूप निकलने पर राहत मिली।