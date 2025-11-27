Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bulandshahr: प्रदूषण का स्तर घटने से मिली थोड़ी राहत...AQI रेड जोन से बाहर, लेकिन अभी भी रखें सेहत का ध्यान

    By Prashant Gaud Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:33 AM (IST)

    बुलंदशहर में प्रदूषण स्तर में गिरावट आने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रेड जोन से बाहर आ गया है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी संतोषजनक नहीं है। विशेषज्ञों ने लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। प्रदूषण का स्तर घटने से हवा की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है। एक्यूआई रेड जोन से बाहर निकल आया है। हालांकि प्रदूषण का यह स्तर भी सेहत के लिए नुकसानदायक है।

    दीपावाली के बाद से ही प्रदूषण बढ़ने से एक्यूआई उछाल भर रहा है। हालांकि बुधवार को प्रदूषण में 27 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। शाम चार बजे के बाद सीपीसीबी की रिपोर्ट में बुलंदशहर की वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 रिकॉर्ड की गई। हालांकि यह आरेंज जाेन में खराब श्रेणी में बना हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी प्रदूषण का ग्राफ नीचे आने के लिए मौसम की अनुकूलता और विभागीय कार्रवाई को वजह बता रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विमल कुमार का कहना है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है।

    मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। इसलिए पिछले दिनों की स्थिति के मुकाबले अब वायु प्रदूषण में गिरावट हो रही है।

    पारे में गिरावट होने के आसार

    मौसम में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। बुधवार को भी सुबह और शाम के समय सर्दी का अधिक आभास हुआ। दिन निकलने पर धुंध का असर बना रहा। दिन चढ़ने पर सूर्यदेव ने दर्शन दिए और धूप निकलने पर राहत मिली।

    हालांकि एक डिग्री की गिरावट होने पर न्यूनतम तापमान 07 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जबकि अधिकतम तापमान भी एक डिग्री नीचे आकर 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में कोहरा छाने के साथ तापमान में गिरावट होने के आसार बने हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- SIR: इस तारीख तक भरकर बीएलओ को दे दें गणना प्रपत्र, वरना कट जाएगा नाम