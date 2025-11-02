आत्महत्या को हत्या बनाने के लिए दारोगा को चाहिए दो लाख...वायरल आडियो में कुछ ऐसी ही की जा रही मांग

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अनूपशहर कोतवाली में तैनात एक दारोगा पर आत्महत्या के मामले को हत्या का बनाकर दो लोगों को नामजद कराने के नाम पर पांच लाख रुपये मांगने का आरोप लगा है। दारोगा ने एक लाख रुपये ले भी लिए। दारोगा की बातचीत की रिकार्डिंग का आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। मामले की शिकायत पर एसपी क्राइम नरेश कुमार ने सीओ अनूपशहर को जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव सिरोरा बांगर निवासी आरिफ पुत्र नूर मोहम्मद ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष जिया उर्रहमान के साथ पुलिस कार्यालय पहुंच एसपी क्राइम को शिकायती पत्र दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि 14 सितंबर 2025 को उसके 32 वर्षीय भाई नसीम का शव जंग स्थित पेड़ पर लटका मिला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। मृतक के स्वजन उसी दिन से हत्या कर शव शव पेड़ पर लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि 16 अक्टूबर को गंगापुर चौकी के एक दारोगा ने पीड़ित को बुलाया और आत्महत्या के इस मामले को हत्या का मुकदमा बनाने के लिए पांच लाख रुपये की मांग की।

दारोगा ने एक लाख रुपये एडवांस भी ले लिए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी है। अब रुपये वापस मांगने पर आरोपित दारोगा फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दे रहे है। दारोगा और पीड़ित की बातचीत का आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। आडियो में दारोगा हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग कर रहे हैं।