बुलंदशहर पुलिस की कन्नौज व अलीगढ़ के चार शातिर चोरों से मुठभेड़, दो को लगी गोली, गिरफ्तार

अनुज सोलंकी, बुलंदशहर। खुर्जा पुलिस की कसेरू मोड पर दो बाइक सवार कन्नौज व अलीगढ़ के चार शातिर चोरों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने चारों बदमाशों को पकड़ लिया।

खुर्जा सीओ पूर्णिमा सिंह ने बताया कि रविवार रात पुलिस टीम कसेरू रोड पर संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार संदिग्ध व्यक्ति पुलिसकर्मियों को आते हुए दिखाई दिए। जिनको रूकने का इशारा किया गया, लेकिन वह नही रुके और पुलिस को देखकर बाइक मोड़कर रेलवे पुल की तरफ भागने लगे।

पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया, तो कुछ दूरी पर बदमाशों की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। अपने आपको पुलिस से घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा की जवाबी फायरिंग में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिनको उनके दो अन्य साथी सहित गिरफ्तार किया गया।

घायल बदमाश की पहचान अमन निवासी खेरश्वर मंदिर के निकट झुग्गी झोपडी के पास थाना लोधी जनपद अलीगढ़ व गोविंद निवासी निकवा तालग्राम जनपद कन्नौज और उनके साथी शिवम निवासी गांव जगतापुर इन्द्रगण जनपद कन्नौज व कन्हैया निवासी खेरश्वर मन्दिर के निकट झुग्गी झोपडी थाना लोधी जनपद अलीगढ़ के रुप में हुई हैं।