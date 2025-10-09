Bulandshahr News: नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख ठगे, बदायूं निवासी महिला ने दर्ज कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जनपद बदायूं के इस्लामनगर निवासी महिला से बुलंदशहर के एक युवक ने नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपये ठग लिए। नौकरी न लगने पर रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने धमकी दी। पीड़ित महिला ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बदायूं जनपद के थाना इस्लामनगर क्षेत्र के किरौरा इबादुल्ला नगर क्षेत्र निवासी बबली शर्मा पत्नी स्व. मुनीश कुमार शर्मा ने बताया कि बुलंदशहर के डब्बू यादव उर्फ दीपक यादव ने नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 12 लाख रुपए लिए थे। आरोपित डब्बू यादव का उनके घर पर आना-जाना था। इसके चलते वह आरोपित की बातों में आ गईं और नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये दे दिए। नौकरी न लगने पर उन्होंने कई बार दीपक यादव को टोका। वह महीनों तक टरकाता रहा।

कई बार झूठे आश्वासन मिलने पर नौकरी नहीं मिली तो रुपये वापस मांगे। इसके बाद आरोपित धमकी देने लगा। अब आरोपित जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो उन्होंने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि महिला से बुलंदशहर के डब्बू यादव उर्फ दीपक यादव ने नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपये लिए थे। मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।