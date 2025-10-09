Language
    Bulandshahr News: नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख ठगे, बदायूं निवासी महिला ने दर्ज कराया मुकदमा

    By JAGMOHAN SHARMAEdited By: Parveen Vashishta
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:23 PM (IST)

    Bulandshahr News : बदायूं की एक महिला ने बुलंदशहर के एक युवक पर नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार आरोपित डब्बू यादव उर्फ दीपक यादव ने नौकरी न लगने पर पैसे वापस मांगने पर उसे धमकी दी। महिला ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।  

    नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख ठगे (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जनपद बदायूं के इस्लामनगर निवासी महिला से बुलंदशहर के एक युवक ने नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपये ठग लिए। नौकरी न लगने पर रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने धमकी दी। पीड़ित महिला ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
    बदायूं जनपद के थाना इस्लामनगर क्षेत्र के किरौरा इबादुल्ला नगर क्षेत्र निवासी बबली शर्मा पत्नी स्व. मुनीश कुमार शर्मा ने बताया कि बुलंदशहर के डब्बू यादव उर्फ दीपक यादव ने नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 12 लाख रुपए लिए थे। आरोपित डब्बू यादव का उनके घर पर आना-जाना था। इसके चलते वह आरोपित की बातों में आ गईं और नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये दे दिए। नौकरी न लगने पर उन्होंने कई बार दीपक यादव को टोका। वह महीनों तक टरकाता रहा।
    कई बार झूठे आश्वासन मिलने पर नौकरी नहीं मिली तो रुपये वापस मांगे। इसके बाद आरोपित धमकी देने लगा। अब आरोपित जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो उन्होंने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि महिला से बुलंदशहर के डब्बू यादव उर्फ दीपक यादव ने नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपये लिए थे। मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

    अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतरी कार, चार घायल

    संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। पहासू मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए। कालिंदी कुंज मुहल्ला निवासी शोभित अपने दोस्त चंद्रपाल, आशीष और पुत्र रवित के साथ कार में सवार होकर बुधवार रात पहासू से खुर्जा लौट रहे थे। जब वह पहासू मार्ग पर गांव अगौरा के निकट पहुंचे, तो इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे उतर गई। हादसे में कार सवार चारों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद एकत्र हुए राहगीरों ने घायलों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जहां से चिकित्सकों ने रवित को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जबकि तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।