    उपचार के दौरान महिला की मौत, डाक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, शव सड़क पर रखकर लगाया जाम, हंगामा

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    बुलंदशहर में उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित स्वजन ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और हंगामा किया। उन्होंने ने अस्पताल प्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    बुलंदशहर जिला अस्पताल रोड पर जाम लगाते स्वजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। नगरपालिका के सामने स्थित निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। स्वजन ने अस्पताल के बाहर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया।
    पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलावाया। महिला के स्वजन का आरोप है कि चिकित्सक ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे शरीर में रिएक्शन हुआ और मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सक को नोटिस देकर जवाब मांगा है।

    शहर में नगरपालिका के सामने डा. एनके गोयल वरिष्ठ फिजीशियन का क्लीनिक है। मोहनकुटी निवासी 55 वर्षीय अनाराे देवी उर्फ अनोखी पत्नी मुन्नालाल एक सप्ताह पहले बीमार हुई। स्वजन के अनुसार खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर वह डा. एनके गोयल को दिखाने पहुंची। एक सप्ताह से फिजीशियन अनारा देवी का इलाज कर रहे थे। चिकित्सक ने एक्स-रे कराने की सलाह दी और रविवार को उनको एक इंजेक्शन लगाया।

    इंजेक्शन लगने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। कुछ मिनट में अनारा देवी की मौत हो गई। तीमारदारों ने घर पर परिवार के अन्य लोगों को सूचना दी तो काफी संख्या में लोग क्लीनिक पर पहुंचे और हंगामा किया। इसके बाद शव क्लीनिक के सामने सड़क पर रखकर जाम लगाकर हंगामा किया।

    सूचना मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाया। स्वजन का आरोप है कि चिकित्सक ने महिला को गलत इंजेक्शन दिया है। इसके चलते मौत हुई है। अनाराे देवी के बेटी योगेश ने बताया कि इंजेक्शन लगने पर तबीयत बिगड़ने पर उपचार करने के बजाए चिकित्सक और स्टाफ वहां से फरार हो गए।
    लगभग 20 मिनट तक जाम लगा रहा। पुलिस ने समझाकर जाम खुलवाया। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य अधिकारी डा. गौरव सक्सेना और डा. सचिन भाटी मौके पर पहुंचे। क्लीनिक पर नोटिस दिया।

    छह नवंबर को भी हुई थी महिला की मौत

    डा. एनके गोयल के यहां डेढ़ माह के भीतर उपचार के दौरान यह दूसरी महिला की मौत हुई है। इससे पहले छह नवंबर को शहर के ही मुहल्ला देवीपुरा प्रथम वाल्मीकि बस्ती निवासी 45 वर्षीय राखी पत्नी नरेश कुमार की मौत हुई थी। उसकी जांच अभी चल रही है। जैसे ही राखी के स्वजन को पता चला कि बुधवार को फिर मौत हुई तो देवीपुरा के लोग भी दौड़कर जाम और हंगामा में शामिल होने पहुंचे।

    इन्होंने कहा

    डा. एनके गोयल के यहां महिला की मौत की सूचना मिली थी। टीम को जानकारी के लिए भेजा। नोटिस दिया गया है। फिजीशियन बताएंगे क्या-क्या दवा दी और मौत का कारण क्या हुआ। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय होगा।
    -डा. सुनील कुमार दोहरे-सीएमओ
    मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया। कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगने के बाद हालत बिगड़ने पर कंपाउंडर स्वजन के साथ स्वयं महिला को लेकर जिला अस्पताल गया था। जिला अस्पताल में जाने पर मौत हुई है। मेरे ऊपर आरोप निराधार है।
    -डा. एनके गोयल, फिजीशियन