Bulandshahr: बेटी पैदा होने पर महिला का उत्पीड़न, मारपीटकर घर से निकाला, गला दबाकर जान से मारने का प्रयास भी किया
Bulandshahr News : बुलंदशहर में बेटी पैदा होने पर एक महिला को पीटा गया और घर से निकाल दिया गया। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने अप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बेटी पैदा होने पर पति ने महिला को मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने महिला थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि गांव के ही एक युवक ने उसे प्रेमजाल में फांस एवं शादी करने का झांसा देकर मार्च 2018 में बुलंदशहर के गांव नयागांव लाकर कई बार उसके साथ शरीरिक संबंध बनाए। उसके द्वारा एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद युवक ने शादी करने से इन्कार कर दिया। जिसके बाद महिला सैल में पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई।
महिला सैल के हस्तक्षेप के बाद युवक ने पीड़ित के साथ शादी की। शादी के बाद उसने ने एक पुत्री को जन्म दिया। आरोप है कि आरोपित द्वारा पुत्री पैदा होने के बाद उसे साथ रखने से इंकार कर दिया और मारपीट घर से निकाल दिया है। आरोप है कि तीन दिसंबर को आरोपित ने उसके साथ मारपीट करते हुए गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। एएसपी ऋजुल कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पुलिस मामले की जांच कर रहा है।
विवाहिता की मौत के मामले में चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
संवाद सूत्र जागरण, बुगरासी (बुलंदशहर)। गांव भगवानपुर में नवविवाहित की मौत के मामले में पिता ने चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
शिकारपुर क्षेत्र की मोनिका की शादी 10 माह पूर्व भगवानपुर निवासी राजा के साथ हुई थी। नवविवाहित गुरुवार को घर में संदिग्ध अवस्था में मृत मिली थी। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया।
पिता रामप्रसाद ने पति राजा, ससुर रामपाल, सास सुंदरी व ननद काजल के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए चारों नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। थानाध्यक्ष वीरपाल सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर पति राजा, ससुर रामपाल, सास सुंदरी व ननद काजल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।