15 रुपये के लिए दुकानदार पर हमला, दुकान में तोड़फोड़, पीड़ित को सता रहा दोबारा हमले का डर 

संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। खुर्जा नगर के मुहल्ला खीरखानी में शुक्रवार रात को फोटोकापी के रुपये मांगने पर युवकों ने दुकानदार से मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, पुलिस ने तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

नगर के ईदगाह रोड स्थित मुहल्ला खीरखानी निवासी राशिद ने बताया कि घर के पास ही उनका बेटा मोहसीन जन सेवा केंद्र चलाता है। शुक्रवार रात को मोहसीन अपनी दुकान पर था। करीब रात आठ बजे मुहल्ले में रहने वाला युवक फोटोकापी कराने आया था। उसने छह कापी कराई थी, जिसके 15 रुपये थे। आरोप है कि रुपये मांगने पर आरोपित युवक ने मोहसीन से गाली-गलौज व धमकी देनी शुरू कर दी।

मोहसीन ने कुछ नहीं कहा और आरोपित वहां से चला गया। कुछ देर बाद आरोपित युवक अपने छह साथियों संग वहां आया और दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर मोहसीन को बाहर घसीटते हुए ले गए और पिटाई की। वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव कराया, जिसके बाद आरोपित धमकी देकर भाग गए।



ऐसे में पीड़ित परिवार को आरोपितों से दोबारा हमला करने का डर है। पीड़ित ने इसकी तहरीर और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी। घटन का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि सीसीटीवी और तहरीर के आधार पर आरोपितों की पहचान की जा रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।