Bulandshahr News : घर नहीं लौटी टीचर, परिवार करता रहा तलाश, प्रेमी के साथ...
Bulandshahr News : एक स्कूल की अध्यापिका के घर वापस न लौटने पर स्वजन ने चिंता जताई। तलाश करने पर भी अध्यापिका का पता नहीं चला। स्कूल प्रबंधक से जानकार ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, शिकारपुर (बुलंदशहर)। एक स्कूल की अध्यापिका रोजाना की तरह अपने घर वापस नहीं लौटी तो स्वजन को चिंता हुई। उन्होंने उसकी तलाश की लेकिन अध्यापिका का कोई अता-पता नहीं लगा। जिस स्कूल में अध्यापिका पढ़ाती है। उसके प्रबंधक आदि से भी सारी जानकारी ली गई।
स्वजन ने सभी रिश्तेदारियों एवं अन्य मिलने वालों से पूछने पर जब उसका पता नहीं लगा तो अध्यापिका के भाई की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सूत्र बताते हैं कि अध्यापिका प्रेम प्रसंग में एक युवक के साथ चली गई है। थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।
निकाह समारोह में वर और वधू पक्ष में मारपीट
संवाद सहयोगी, जागरण खुर्जा बुलंदशहर। सुभाष मार्ग स्थित एक मैरिज होम में आयोजित निकाह समारोह के दौरान किसी बात को लेकर वर व वधू पक्ष के लोगों में मारपीट हो गई। झगड़े के दौरान एक कार के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी महिला ने बताया कि उनकी बेटी का निकाह समारोह रविवार को सुभाष मार्ग स्थित एक मैरिज होम में हुआ।
बारात ककोड़ क्षेत्र के गांव से आई हुई थी। समारोह में शाम के समय वर और वधू पक्ष के लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ गया। जिसके बाद उनके बीच मारपीट भी होने लगी। झगड़े के दौरान एक कार के शीशे भी टूट गए। साथ ही दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगे।
हंगामा होने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को समझाते हुए शांत कराया। बुर्ज उस्मान चौकी प्रभारी प्रीतम सिंह ने बताया कि किसी बात को लेकर वर व वधू पक्ष में मारपीट हो गई थी। मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।
