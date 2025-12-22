Bulandshahr News : घर नहीं लौटी टीचर, परिवार करता रहा तलाश, प्रेमी के साथ... 

संवाद सूत्र, जागरण, शिकारपुर (बुलंदशहर)। एक स्कूल की अध्यापिका रोजाना की तरह अपने घर वापस नहीं लौटी तो स्वजन को चिंता हुई। उन्होंने उसकी तलाश की लेकिन अध्यापिका का कोई अता-पता नहीं लगा। जिस स्कूल में अध्यापिका पढ़ाती है। उसके प्रबंधक आदि से भी सारी जानकारी ली गई।

स्वजन ने सभी रिश्तेदारियों एवं अन्य मिलने वालों से पूछने पर जब उसका पता नहीं लगा तो अध्यापिका के भाई की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सूत्र बताते हैं कि अध्यापिका प्रेम प्रसंग में एक युवक के साथ चली गई है। थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

निकाह समारोह में वर और वधू पक्ष में मारपीट संवाद सहयोगी, जागरण खुर्जा बुलंदशहर। सुभाष मार्ग स्थित एक मैरिज होम में आयोजित निकाह समारोह के दौरान किसी बात को लेकर वर व वधू पक्ष के लोगों में मारपीट हो गई। झगड़े के दौरान एक कार के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी महिला ने बताया कि उनकी बेटी का निकाह समारोह रविवार को सुभाष मार्ग स्थित एक मैरिज होम में हुआ।