Bulandshahr News : घर बैठे ऑनलाइन कमाने का लालच देकर 10.85 लाख रुपये हड़पे

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऑनलाइन घर बैठे कमाने का लालच देकर ठगों ने 10.85 लाख रुपये हड़प लिए। ठगों ने साइबर अपराध के जरिए अपराधियों ने ठगी को अंजाम दिया है। एसएसपी के निर्देश एवं पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की शुरू की है।

गुलावठी के मुहल्ला श्योदत्त निवासी कुलदीप कुमार अग्रवाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि उनके फेसबुक अकाउंट पर सानिया शर्मा नाम की आईडी से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान युवती ने अपना असली नाम दिव्या बताया और कहा कि वह बेंगलुरु स्थित निजी कंपनी में कार्यरत है।

आरोपित महिला ने कुलदीप को आनलाइन कमाई का लालच देते हुए ओनून (ONOON) नामक कंपनी का एक आनलाइन पोर्टल बताया। 23 अक्टूबर 2025 को पीड़ित को उस पर लागिन करा एक फर्जी आईडी दी। पोर्टल पर काम करने के दौरान उनसे अलग-अलग बहानों से दस बार में 10 लाख 85 हजार 533 रुपये आरटीजीएस, एनईएफटी और बैंक खाते में ट्रांसफर कराए। जब पीड़ित ने अपनी जमा की गई रकम निकालने का प्रयास किया तो आरोपितों से संपर्क टूट गया। इसके बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ।