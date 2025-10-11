Language
    पिटबुल ने मालिक के बेटे पर ही कर दिया हमला, खाना रखते ही किशोर का कान दांतों में ले लिया और...

    By JAGMOHAN SHARMAEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:46 PM (IST)

    Bulandshahr News : बुलंदशहर के खुर्जा में एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने 13 वर्षीय किशोर पर हमला कर दिया। किशोर उसे खाना देने गया था। कुत्ते ने किशोर का कान काट लिया, जिसके बाद उसे तुरंत एआरवी लगवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 

    पिटबुल ने मालिक के बेटे पर ही कर दिया हमला (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। आवारा कुत्तों के साथ पालतू कुत्ते भी लगातार हमलावर हो रहे हैं। शुक्रवार की शाम खुर्जा में पिटबुल प्रजाति के कुत्ते ने घर के ही 13 वर्षीय किशोर को काट लिया। खुर्जा के सरकारी अस्पताल में एआरवी लगवाने के बाद स्वजन एआरएस के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा 167 लोगों को एआरवी और पांच मरीजों को एआरएस लगाया गया।
    शनिवार को दिन निकलते ही जिला अस्पताल की ओपीडी में एआरवी लगवाने मरीज पहुंचे। तभी खुर्जा से 13 वर्षीय किशोर सोनू को लेकर दो लोग एआरएस लगवाने के लिए आए। उन्होंने इमरजेंसी में चिकित्सक को बताया कि उसके घर में पिटबुल प्रजाति का कुत्ता पाल रखा है।
    13 वर्षीय सोनू कुत्ते को खाना देने के लिए गया। खाना रखते ही कुत्ते ने उसका कान पकड़ लिया। सोनू के कान में पिटपुल के दांत लगे थे। तुरंत चिकित्सक उसे खुर्जा के सरकारी अस्पताल लेकर गए और एआरवी (एंटी रेबीज वैक्सीन) लगवाई। इसके बाद अस्पताल से किशोर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शनिवार को स्वजन बच्चे को लेकर कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इमरजेंसी में स्वजन पहुंचे और फिर ओपीडी गए। यहां चिकित्सकों ने कान को देखा तो हल्के से दांत लगे थे। एआरएस लगाने की जरूरत नहीं थी। एआरवी पहले से लगी थी। एआरवी का कोर्स पूरा कराने की बात समझाकर घर भेज गया। जिला अस्पताल के सीएमएस डा. ने बताया कि कुत्ता, बंदर, बिल्ली या अन्य जानवर काटे तो एआरवी तुरंत लगवाएं।

