कैफ ने अंकित बनकर गेस्ट हाउस में कराया कमरा बुक, पहचान छुपाकर युवतियों को फंसाने के मामले में केस दर्ज
Bulandshahr News : बुलंदशहर में कैफ नाम के एक व्यक्ति पर गेस्ट हाउस में अंकित बनकर कमरा बुक कराने और युवतियों को फंसाने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, खानपुर (बुलंदशहर)। एक गांव निवासी मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपा कर युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उनको ब्लैकमेल करता चला आ रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
नगर खानपुर निवासी हिंदू संगठन कार्यकर्ता कपिल लोधी ने बताया कि क्षेत्र के गांव अमरपुर निवासी एक युवक ने अपनी पहचान छुपा कर फर्जी आधार कार्ड से अंकित पुत्र भरत सिंह निवासी अमरपुर के नाम से नगर के व्हाइट गेस्ट हाउस में शनिवार को एक कमरा बुक कराया था।
कमरा बुक कराने वाले युवक का असली नाम कैफ कुरेशी पुत्र मोहम्मद निवासी अमरपुर है। आरोपित युवक अपनी पहचान छुपा कर हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उन्हें ब्लैकमेल करता आ रहा है, जिसका खुलासा गेस्ट हाउस में पकड़े जाने के बाद हुआ है। पुलिस ने हिंदू संगठन कार्यकर्ता की तहरीर पर आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया है।
पत्नी को पीटने से रोका तो कर दिया पड़ोसी पर हमला
संवाद सूत्र, जागरण, ककोड़ (बुलंदशहर)। ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव आजमपुर हुसैनपुर निवासी ऊषा पत्नी भीम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार की रात को उसके दरवाजे पर पड़ोसी व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट रहा था। महिला को पीटने से मना किया तो आरोपित ने परिवार के ही सचिन के साथ लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दे रहा है।
आरोपित की मारपीट से पीड़ित सचिन के हाथ में फ्रेक्चर भी आ गया है। मामले का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी पम्मी चौधरी ने बताया कि जांच की जाएगी।
