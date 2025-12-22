कैफ ने अंकित बनकर गेस्ट हाउस में कराया कमरा बुक, पहचान छुपाकर युवतियों को फंसाने के मामले में केस दर्ज  

संवाद सूत्र, जागरण, खानपुर (बुलंदशहर)। एक गांव निवासी मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपा कर युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उनको ब्लैकमेल करता चला आ रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

नगर खानपुर निवासी हिंदू संगठन कार्यकर्ता कपिल लोधी ने बताया कि क्षेत्र के गांव अमरपुर निवासी एक युवक ने अपनी पहचान छुपा कर फर्जी आधार कार्ड से अंकित पुत्र भरत सिंह निवासी अमरपुर के नाम से नगर के व्हाइट गेस्ट हाउस में शनिवार को एक कमरा बुक कराया था।

कमरा बुक कराने वाले युवक का असली नाम कैफ कुरेशी पुत्र मोहम्मद निवासी अमरपुर है। आरोपित युवक अपनी पहचान छुपा कर हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उन्हें ब्लैकमेल करता आ रहा है, जिसका खुलासा गेस्ट हाउस में पकड़े जाने के बाद हुआ है। पुलिस ने हिंदू संगठन कार्यकर्ता की तहरीर पर आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया है।