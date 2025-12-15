आनलाइन फार्म भरवाने गई युवती, पुलिस वर्दी में पहुंचे युवक ने किए अश्लील इशारे, मांगा मोबाइल नंबर और फिर...

संवाद सहयोगी, जागरण खुर्जा (बुलंदशहर)। पुलिस वर्दी में युवक ने युवती को अश्लील इशारे किए और मोबाइल नंबर भी मांगा। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि विगत शुक्रवार को उसकी भांजी जनसेवा केंद्र पर आनलाइन फार्म भरवाने के लिए गई थी।

कुछ ही देर बाद वहां पर एक युवक आ गया, जो पुलिस वर्दी में था। आरोप है कि उसने जनसेवा केंद्र वाले को अपना कोई कार्य बताया और वहां खड़े होकर उनकी भांजी को अश्लील इशारे करने लगा। साथ ही उनकी भांजी से पर्सनल नंबर भी आरोपित ने मांगा। जिसके बाद आरोपित वहां से चला गया। घर पहुंचने के बाद भांजी ने स्वजन को जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत पर आरोपित एके चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

पति ने पत्नी और दो सालों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट दर्ज

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। स्थानीय देवीपुरा द्वितीय निवासी शिव कुमार ने कोतवाली नगर पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका अपनी पत्नी संजू उर्फ आभा रानी से विवाद चल रहा है। क्योंकि उसकी बहनों के मकान पर पत्नी ने जबरन कब्जा कर रखा है। मकान के विवाद का मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि पत्नी द्वारा आए दिन उसके साथ गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी जाती है।

छह नवंबर को पत्नी ने उसे धमकाते हुए कहा कि जिस तरह मेरठ में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा दिया, वैसे ही उसके साथ किया जाएगा।

पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी के दो भाई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ बागपत क्षेत्र में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 13 सितंबर को पत्नी द्वारा गालियां दी गईं, जिसका विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया।

कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर पीड़ित की पत्नी आभा रानी एवं उसके भाई छोटू उर्फ सागर और निक्की उर्फ डांसर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।