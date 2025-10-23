'मुझे महिला ने काट लिया है ARV लगा दीजिए,' अस्पताल पहुंच बोला युवक, अन्य मामले में पिटबुल के हमले में मालिक घायल  

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। आवारा के साथ ही पालतू कुत्ते भी आक्रामक हो रहे हैं। जटापुर गांव में पिटबुल प्रजाति के कुत्ते ने स्वामी के बेटे की जांघ पर काट लिया तो ऊपरकोट निवासी छह वर्षीय बच्ची को पालतू बिल्ली ने काट लिया। गुरुवार को कुल 142 मरीजों को एआरवी और चार मरीजों को एआरएस लगाया गया।

कुत्ते को पानी रखने के दौरान झपट्टा मारा

कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल पहुंचे जटापुर गांव निवासी 25 वर्षीय नितिन कुमार ने बताया कि उन्होंने पिटबुल प्रजाति का कुत्ता पाल रखा है। वह कुत्ते को पानी रखने जा रहा था, तभी पिटबुल ने उसकी जांघ पर झपट्टा मारा और काट लिया। जांघ में दांत गड़ने पर वह रात में दर्द रहा। गुरुवार को सुबह वह ओपीडी में पहुंचा और एआरवी (एंटी रेबीज वैक्सीन) लगवाई।

इसके अलावा ऊपरकोट निवासी छह वर्षीय जायरा को घर की पालतू बिल्ली ने काट लिया। बिल्ली ने बच्ची के हाथ में काट लिया। इसके अलावा पुलिस लाइन रोड निवासी बबली को गोवर्धन पूजा के दौरान घर से बाहर निकलते समय बंदर ने काट लिया।

सीएमएस डा. प्रदीप राणा ने बताया कि कुल 142 मरीजों को एआरवी लगवाई गई। साथ ही सीएचसी से रेफर होकर आए चार मरीजों को एआरएस (एंटी रेबीज सीरम) लगाई गई। जिला सर्विलांस अधिकारी डा. रमित सिंह ने बताया कि कोई भी जानवर काटे तो तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे। एआरवी का पूरा कोर्स कराएं।