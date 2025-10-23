Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'मुझे महिला ने काट लिया है ARV लगा दीजिए,' अस्पताल पहुंच बोला युवक, अन्य मामले में पिटबुल के हमले में मालिक घायल  

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:56 PM (IST)

    Bulandshahr News : बुलंदशहर के जिला अस्पताल और अन्य अस्पतालों में लोग कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। गांव जटापुर में एक पिटबुल कुत्ते ने मालिक को हमला कर घायल कर दिया। उसे एआरवी लगाई गई। जिला अस्पताल में एक अजीब मामला भी प्रकाश में आया, जिसमें एक युवक महिला के काटने की बात कहते हुए एआरवी लगवाने पहुंच गया।

    prefferd source google
    Hero Image

     'मुझे महिला ने काट लिया है ARV लगा दीजिए,' अस्पताल पहुंच बोला युवक (प्रतीकात्मक फोटो)


    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। आवारा के साथ ही पालतू कुत्ते भी आक्रामक हो रहे हैं। जटापुर गांव में पिटबुल प्रजाति के कुत्ते ने स्वामी के बेटे की जांघ पर काट लिया तो ऊपरकोट निवासी छह वर्षीय बच्ची को पालतू बिल्ली ने काट लिया। गुरुवार को कुल 142 मरीजों को एआरवी और चार मरीजों को एआरएस लगाया गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुत्ते को पानी रखने के दौरान झपट्टा मारा

    कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल पहुंचे जटापुर गांव निवासी 25 वर्षीय नितिन कुमार ने बताया कि उन्होंने पिटबुल प्रजाति का कुत्ता पाल रखा है। वह कुत्ते को पानी रखने जा रहा था, तभी पिटबुल ने उसकी जांघ पर झपट्टा मारा और काट लिया। जांघ में दांत गड़ने पर वह रात में दर्द रहा। गुरुवार को सुबह वह ओपीडी में पहुंचा और एआरवी (एंटी रेबीज वैक्सीन) लगवाई।
    इसके अलावा ऊपरकोट निवासी छह वर्षीय जायरा को घर की पालतू बिल्ली ने काट लिया। बिल्ली ने बच्ची के हाथ में काट लिया। इसके अलावा पुलिस लाइन रोड निवासी बबली को गोवर्धन पूजा के दौरान घर से बाहर निकलते समय बंदर ने काट लिया।
    सीएमएस डा. प्रदीप राणा ने बताया कि कुल 142 मरीजों को एआरवी लगवाई गई। साथ ही सीएचसी से रेफर होकर आए चार मरीजों को एआरएस (एंटी रेबीज सीरम) लगाई गई। जिला सर्विलांस अधिकारी डा. रमित सिंह ने बताया कि कोई भी जानवर काटे तो तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे। एआरवी का पूरा कोर्स कराएं।

    'महिला ने सीने पर काट लिया, इंजेक्शन लगा दीजिए'

    जिला अस्पताल में दोपहर 12 बजे एक युवक पहुंचा और बोला कि कुत्ता काटे का इंजेक्शन लगवाना है। युवक ओपीडी में घुसा लेकिन हाफ डे होने के कारण ओपीडी बंद हो गई थी। इसके बाद वह इमरजेंसी में पहुंचा। युवक ने चिकित्सकों को बताया कि वह मिल्क करीरा गांव से आया है। बुधवार को घर में झगड़ा हुआ तो एक महिला ने उसके सीने पर काट लिया है। कुछ दिन पहले उस महिला को कुत्ते ने काटा था। इसलिए उसको एआरवी लगवानी है। युवक चिकित्सकों को महिला के कुत्ता काटने या उसके रेबीज से ग्रसित होने का कोई प्रमाण नहीं दे सका। इस कारण उसे समझाकर घर भेज दिया गया।

     