UP News: कलक्ट्रेट में गोसेवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, CDO पर लगाया अभद्रता का आरोप, विधानसभा पर धरने का ऐलान
बुलंदशहर में एक गोसेवक दीपक शर्मा ने कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने का प्रयास किया। उन्होंने सीडीओ पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया, जबकि सीडीओ ने इन आरोपो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कलक्ट्रेट में गोसेवक दीपक शर्मा बोतल में डीजल और गोबर के उपले लेकर पहुंचे और आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिसकर्मी और कर्मचारियों ने बोतल छीनकर उन्हें रोका। दीपक ने सीडीओ पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सीडीओ ने आरोपों को निराधार बताया है।
डिबाई क्षेत्र के गांव धर्मपुर निवासी दीपक शर्मा सोमवार दोपहर दो बजे डीजल से भरी बोतल और उपले लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे। मुख्य द्वार पर उपलों पर डीजल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौजूद सुरक्षाकर्मी और कर्मचारियों ने डीजल की बोतल छीनकर फेंक दी। दीपक ने कहा कि वह गोतस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन की मदद कर रहे हैं।
एक वाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। जिसमें उनके व अन्य गोसेवकों द्वारा गोवंशी से जुड़ी शिकायत की जाती हैं। आरोप लगाया कि उन्हें सीडीओ ने वाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया था। युवक ने सीडीओ पर मोबाइल पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह, एएसपी रिजुल कुमार व अन्य अधिकारियों ने दीपक को समझाकर शांत कराया।
उधर, इंटरनेट मीडिया पर दीपक व सीडीओ के बीच हो रही बातचीत का आडियो भी प्रसारित हो रहा है। दीपक का आरोप है कि सीडीओ ने उन पर गोतस्करों से अवैध उगाही करने का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई है। दीपक का कहना है कि सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लखनऊ में विधानसभा पर धरना देंगे।
निराधार हैं आरोप : सीडीओ
सीडीओ निशा ग्रेवाल का कहना है कि वाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारी व गोसेवा आयोग के लोग जुड़े थे। इसमें दीपक भी जुड़े थे। उनकी शिकारपुर क्षेत्र में बंजारों के साथ गोवंशी होने की सूचना पर पुलिस को कार्रवाई को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद उचित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए दीपक ने उन्हें कई बार काल की और ग्रुप पर टिप्पणी की। इस पर दीपक को ग्रुप को हटा दिया गया। दीपक के आरोप निराधार है।
