    आखिर ऐसा क्या हुआ कि अधिकारियों को देखते ही रिफाइंड के टीन बाहर फेंककर पनीर फैक्ट्री से भागने लगे कर्मचारी

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:28 PM (IST)

     Bulandshahr News : बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर फैक्ट्रियों पर छापा मारा। इस दौरान भिंडौर गांव में कर्मचारियों ने पामोलीन तेल के टीन बाहर फेंके। इसका कारण तेल और रसायन मिलाकर पनीर बनाना बताया गया। टीम ने दूध, पनीर और घी के नमूने लिए और नष्ट किए। समसपुर गांव में भी एक डेयरी पर छापा मारा गया और नमूने लिए गए।

    खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव में स्थित पनीर फैक्ट्री 

    संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव समसपुर और भिंडौर गांव में स्थित पनीर की फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की। गांव भिंडौर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम को देख पनीर फैक्ट्री से कर्मचारियों ने पामोलीन तेल के टीन बाहर फेंकने शुरू कर दिए। बताया गया कि वहां पर दूध में पामोलीन तेल और कैमिकल पदार्थ मिलाकर पनीर बनाया जा रहा था। टीम ने भारी मात्रा में मिलावटी दूध, पनीर व घी के नमूने जांच के लिए भेजकर उन्हें नष्ट कराया है।
    खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर शनिवार को विभाग की टीम फिरोजपुर गांव के पास स्थित भिंडौर गांव में जांच करने पहुंची। नेत्रपाल की पनीर फैक्ट्री पर पहुंचे तो टीम को देखते ही कर्मचारियों ने रिफाइंड के टीन बाहर फेंकना शुरू कर दिया और भागने लगे।
    मौके पर जांच में देखा गया कि दूध में पामोलीन तेल और अज्ञात कैमिकल पदार्थ मिलाकर पनीर बनाया जा रहा था। कई ड्रमों में कैमिकलयुक्त दूध भी पाया गया। साथ ही अन्य बर्तनों में कैमिकल व पामोलिन तेल पाया गया। मौके पर स्थिति को देखते हुए दूध, पनीर, पामोलीन तेल और अज्ञात कैमिकल का नमूना लिया। यह चारों नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए।
    मौके से 540 लीटर दूध, 46 लीटर पामोलीन तेल व 15 लीटर कैमिकल बरामद हुआ। जिनको सील किया गया। नमूने के बाद बचे हुए शेष 439 किलोग्राम पनीर को नष्ट कराया गया। सहायक आयुक्त ने बताया कि समसपुर गांव में लव डेयरी एंड मिल्क प्रोड्क्टस पर छापा मारा गया। जहां पर पनीर, दूध, घी आदि खाद्य पदार्थ मौजूद थे। मानक के अनुरूप न होने के संदेह होने पर पनीर, दूध व घी के नमूने लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश कुमार, सनजीत कुमार, मुनेंद्र सिंह राना आदि मौजूद रहे।

