बिजनौर के युवक ने अपलोड की बाल यौन शोषण की आपत्तिजनक वीडियो, बुलंदशहर में दर्ज हुआ मुकदमा 

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण से जुड़ा एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया गया। सोशल मीडिया की साइबर मानिटरिंग के दौरान, दिल्ली की साइबर टीम को इस आपत्तिजनक सामग्री के बारे में जानकारी मिली। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, टीम ने तुरंत वीडियो के स्रोत और अपलोडर की पहचान करने के लिए तकनीकी जांच शुरू की। बिजनौर के युवक ने मुस्कान नामक यूजर आईडी से बुलंदशहर में वीडियो अपलोड की। बाल यौन शोषण से संबंधित वीडियो साइबर क्षेत्र का एक अपराध है। साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक पांच माह पहले मुस्कान नामक एक यूजर आइडी से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया गया था। यह वीडियो बाल यौन शोषण से संबंधित था, जिसको साइबर क्षेत्र में एक गंभीर अपराध माना जाता है।

इंटरनेट मीडिया की साइबर मानिटरिंग के दौरान, दिल्ली की साइबर टीम को इस आपत्तिजनक सामग्री के बारे में जानकारी मिली। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, टीम ने तुरंत वीडियो के स्रोत और अपलोडर की पहचान करने के लिए तकनीकी जांच शुरू की।

जांच में सामने आया कि वीडियो अपलोड करने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन कनेक्शन बिजनौर निवासी रफीकन के नाम पर पंजीकृत है। जिस सोशल मीडिया अकाउंट मुस्कान से यह आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया गया था, वह भी बिजनौर जनपद के थाना बिजनौर क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी सुमायला के नाम पर पाया गया है।

हाालांकि वीडियो अपलोड करते वक्त उक्त की लोकेशन बुलंदशहर जिले के भौगोलिक क्षेत्र में सक्रिय थी। दिल्ली की साइबर टीम द्वारा जुटाए गए इन सभी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट साइबर थाना बुलंदशहर में दर्ज कराई गई है।