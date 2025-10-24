Language
    त्रिपुरा में हुआ विवाद, बदला लेने को बदमाशों ने UP के इस जिले में की युवक पर गोलीबारी

    By Vishal Dixit Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:47 PM (IST)

    Bulandshahr News : त्रिपुरा में हुए एक पुराने झगड़े का बदला लेने के उद्देश्य से बुलंदशहर के अमरपुर में गोलीबारी की घटना हुई। एक युवक पर कार सवार आधा दर्जन बदमाशों द्वारा गोली चलाने का मामला सामने आया। इस घटना ने क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

    Hero Image

    बदमाशों ने युवक पर की गोलीबारी (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, खानपुर (बुलंदशहर)। त्रिपुरा में लगभग साढ़े तीन माह पूर्व बर्तन धोने को लेकर हुए विवाद की डोर खानपुर तक खिंचकर चली आई। जिसका नतीजा यह हुआ कि पिछले डेढ़ माह में थाना क्षेत्र में भी दो बार विवाद हो चुका है।
    खानपुर थाना क्षेत्र के गांव अमरपुर निवासी एक युवक पर कार सवार आधा दर्जन बदमाशों द्वारा गोली चलाने का मामला सामने आया।
    इस घटना के तार दो पक्षों के बीच असम में एक किराए के कमरे में हुए विवाद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि हमले में पीड़ित युवक बाल बाल बच गया लेकिन अब उसे अपनी और और अपने परिवार की जान का खतरा सता रहा है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर भी दो बार तहरीर देने के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।
    जानकारी के मुताबिक अमरपुर निवासी उसामा का आरोप है कि गुरुवार की शाम जब वह गांव स्थित बम्बे के किनारे जा रहा था तभी पीछे से आई एक सेंट्रो सवार लगभग पांच लोग और आगे एक बाइक पर चल रहे युवक ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। जिससे पीड़ित ने ज़मीन पर गिरकर खुद को बचाया।
    सेंट्रो सवार एक युवक ने पीड़ित पर तमंचे से गोली चला दी। जिससे वह बाल बाल बचा। हमला विफल होने पर आरोपित मौके से फरार हो गए। 
    उसामा ने बताया कि लगभग साढ़े तीन माह पहले वह अपने गांव के कुछ लड़कों के साथ त्रिपुरा में बर्तन बेचने का काम करता था। त्रिपुरा में वह और उसके दोस्त स्याना के कुछ युवकों के साथ रूम शेयर करते थे। एक दिन रूम पर खाना खाने के बर्तन धोने को लेकर अमरपुर के युवकों और स्याना के युवकों का आपस में विवाद हो गया।
    जिसमे उसामा ने बीच बचाव करा दिया। लेकिन झगड़े की यह आग स्याना के युवकों के सीने में धधकती रही। जिसका नतीजा डेढ़ माह में दो बार सामने आ चुका है। पीड़ित ने पुलिस को मामले की तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई न होते देख पीड़ित ने क्षुब्ध होकर एसएसपी से मामले की शिकायत करने की बात कही है।

    दो माह पहले भी की थी मारपीट

    पीड़ित उसामा का आरोप है कि आरोपितों ने लगभग डेढ़ माह पहले भी उसे घर से अकेला बुलाकर मारपीट की थी। उसकी तहरीर भी हलका इंचार्ज को दी थी लेकिन पुलिस केवल कार्रवाई का आश्वासन देती रही। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही बदमाशों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह उसके गांव तक आ गए और उस पर गोली चला दी।