6 साल की मासूम से दरिंदगी पर 75 वर्षीय वृद्ध को 20 साल का कारावास, वीडियो रिकॉर्डिंग बनी पक्का सबूत

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अदालत ने चार वर्ष पुराने मामले में बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी 75 वर्षीय वृद्ध को 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में अश्लील फोटो व वीडियो बनाने वाले और विवेचना में लापरवाही बरतने वाले विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।

विशेष लोक अभियोजक महेश राघव के अनुसार, 21 जून 2022 को पीड़िता की मां ने कोतवाली जहांगीराबाद में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि वृद्ध ने छह वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकतें कीं और अप्राकृतिक लैंगिक हमला किया। घटना के समय गांव के दो युवकों ने दीवार के पीछे से इसका वीडियो बना लिया।