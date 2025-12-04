Language
    कबाड़ खरीदने जाता था सलीम, हिंदू युवती से करने लगा बातचीत... और एक दिन मार डाला

    By Bhupendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    बुलंदशहर में सलीम कबाड़ी नामक एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती क्षमा शर्मा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछ ...और पढ़ें

    घटना स्थल पर मौजूद पुलिस बल। जागरण

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। नाता तोड़ने से नाराज मुस्लिम युवक सलीम कबाड़ी ने हिंदू युवती का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। बुधवार की रात थाना चोला पुलिस ने युवती के हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान युवक की छिपाए गए तमंचे से चलाई गोली से सिपाही घायल हो गया। इस पर पुलिस की गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। पुलिस ने आरोपित को घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस व आलाकत्ल बरामद किया गया है।

    सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि 28 नवंबर को थाना चोला में अविवाहित महिला क्षमा शर्मा पुत्री दिनेश शर्मा निवासी ग्राम नैथला हसनपुर थाना चोला की गुमशुदगी स्वजन द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसका शव सोमवार को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत वलीपुरा नहर में बरामद हुआ था। मंगलवार को स्वजन की तहरीर के आधार पर थाना चोला पर आरोपित सलीम कबाड़ी पुत्र अशरफ निवासी पीरवाली गली निकट मामन चौकी कस्बा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर समेत चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

    बुधवार की देर रात में थाना चोला पुलिस टीम द्वारा आरोपित सलीम को चोला चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सलीम कबाड़ी को उसके द्वारा चिन्हित जगह पर आलाकत्ल बरामद करने के लिए ले गई थी, जहां आरोपित सलीम ने आलाकत्ल के साथ एक तमंचा भी छिपा रखा था। जिसे बरामद करते समय आरोपित ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया।

    पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में थाना चोला पर तैनात पुलिसकर्मी अंकुर के बांह व हाथ पर चोट आई है। आरोपित को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश व पुलिसकर्मी अकुंर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस व आलाकत्ल (चाकू), वारदात में प्रयुक्त कपड़े बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में

    बताया कि आरोपित सलीम ने बताया कि गांव में कबाड़ खरीदने जाता था। इसी दौरान उसकी क्षमा से पहचान हो गई थी। युवती उससे मोबाइल पर बात करने लगी थी। युवती उससे मिलने भी लगी थी। इसी बीच युवती ने उससे नाता तोड़ लिया। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने 27 नवम्बर को युवती का अपहरण किया और वलीपुरा नहर के पास क्षमा का गला रेतकर हत्या कर दी थी। शव को नहर पर ही छोड़ दिया था। सीओ ने बताया कि कार्रवाई करते हुए आरोपित को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।