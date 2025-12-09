Bulandshahr News: कसूमी के जंगल में तेंदुआ दिखने से दहशत.. वन विभाग ने लगाया पिंजरा, ग्रामीणों ने जंगल की तरफ जाना छोड़ा
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पहासू क्षेत्र के गांव कसूमी के जंगल में तेंदुआ दिखाई दिया। जिसका कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया। तेंदुआ दिखाई देने के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं और वह डर की वजह से जंगल की तरफ भी नहीं जा रहे हैं।
उधर वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिजरा लगा दिया है। क्षेत्र के गांव कसूमी के जंगलों में सोमवार देर शाम कार सवारों द्वारा ईंख के खेत के निकट एक तेंदुआ को देखा गया। जिसकी उन्होंने वीडियो भी बना ली और तेंदुआ होने की जानकारी ग्रामीणों को दी।
ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान उन्हें तेंदुए के पद चिन्ह मिला है।
इसके बाद वन विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाई और तेंदुआ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। इसके साथ ही ग्रामीणों को भी सतर्कता बरतने के लिए जागरूक किया गया है। जिससे पूरी सावधानी बरतते हुए बचाव किया जा सके।
वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह का कहना है कि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई, तो तेंदुए के पद चिन्ह होना मिला है।
यह बुलंदशहर और अलीगढ़ का बॉर्डर क्षेत्र है। जिसके चलते अलीगढ़ वन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया है और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है।
दहशत के चलते जंगल की तरफ नहीं जा रहे ग्रामीण
पहासू के गांव कसूमी में ग्रामीणों ने जब से तेंदुए को देखा है। वह डर के चलते जंगल की तरफ नहीं जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक तेंदुआ नहीं पकड़ा जाता है, तब तक वह सावधानी बरतेंगे। जिससे किसी भी प्रकार की घटना को होने से रोका जा सके।
