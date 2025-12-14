Language
    गैस गीजर चलाकर नहा रही थी किशोरी... बाथरूम में ही हो गई मौत, स्वजन ने किया अंतिम संस्कार

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:24 PM (IST)

    बुलंदशहर के देवीपुरा में गैस गीजर चलाकर नहा रही एक 14 वर्षीय किशोरी की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई। वह गाडसेंट स्कूल में कक्षा आठ की छात्रा थी। प ...और पढ़ें

    गैस गीजर। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शहर के मुहल्ला देवीपुरा में गैस गीजर चलाकर नहा रही किशोरी की बाथरूम में गैस बनने पर दम घुटने से मौत हो गई। किशोरी शहर के निजी स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ती थी। स्वजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। रविवार की शाम शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है।

    नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला देवीपुरा में शास्त्रीनगर पार्क के पास रहने वाले मुकेश की बेटी 14 वर्षीय गरिमा शहर के गाडसेंट स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ती थी। रविवार को दोपहर के समय गरिमा बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। काफी देर तक जब वह बाथरूम से बाहर नहीं आई तो स्वजन ने उसे आवाज लगाई। तीन बार आवाज लगाने पर भी वह जब बाथरूम के अंदर से बेटी नहीं बोली तो उन्होंने जोर से आवाज दी। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो अनहोनी का आशंका पर स्वजन ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, जहां किशोरी अचेत पड़ी थी।

    स्वजन ने उसे बाथरूम से बाहर निकाला। आसपास के लोग भी जमा हो गए। स्वजन तुरंत किशोरी को लेकर कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच की और मृत घोषित कर दिया। इमरजेंसी के मेडिकल आफिसर डा. अनुज कुमार का कहना है कि किशोरी को अचेत अवस्था में लगाया गया। परीक्षण के बाद मृत घोषित किया है। गैस गीजर चलता है तो कार्बन मोनोआक्साइड गैस बनती है और आक्सीजन की कमी होती है। बाथरूम में आक्सीजन कम होने के कारण ही मृत्यु हुई है। स्वजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। इसके बाद स्वजन शव को घर ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया।