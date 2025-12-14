गैस गीजर चलाकर नहा रही थी किशोरी... बाथरूम में ही हो गई मौत, स्वजन ने किया अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शहर के मुहल्ला देवीपुरा में गैस गीजर चलाकर नहा रही किशोरी की बाथरूम में गैस बनने पर दम घुटने से मौत हो गई। किशोरी शहर के निजी स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ती थी। स्वजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। रविवार की शाम शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला देवीपुरा में शास्त्रीनगर पार्क के पास रहने वाले मुकेश की बेटी 14 वर्षीय गरिमा शहर के गाडसेंट स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ती थी। रविवार को दोपहर के समय गरिमा बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। काफी देर तक जब वह बाथरूम से बाहर नहीं आई तो स्वजन ने उसे आवाज लगाई। तीन बार आवाज लगाने पर भी वह जब बाथरूम के अंदर से बेटी नहीं बोली तो उन्होंने जोर से आवाज दी। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो अनहोनी का आशंका पर स्वजन ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, जहां किशोरी अचेत पड़ी थी।