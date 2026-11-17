जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शिकारपुर तहसील क्षेत्र के किसान पारंपरिक खेती को छोड़ सिंघाड़ा उगाकर अपनी किस्मत बदल रहे हैं। इस बदलाव के कारण उनकी किस्मत भी बदलने लगी है। साथ ही अहमदगढ़ की पहचान सिंघाड़ा उत्पादक गांव के रूप में भी होने लगी है। इससे किसानों के साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

अहमदगढ निवासी प्रगतिशील किसान विनोद कुमार कश्यप और रामकिशन कश्यप ने बताया कि एक दशक पहले सिंघाड़े की खेती की शुरुआत की थी। उपजाऊ जमीन पर सिंघाड़े की खेती शुरू करने पर अन्य किसानों ने उपहास उड़ाया था, लेकिन समय बदला और अब अहमदगढ़ क्षेत्र में काफी किसान सिंघाड़े की खेती से जुड़ चुके हैं।

उनका कहना है कि आलू, धान, मकका, गेहूं, गन्ने की खेती अधिक लाभकारी नहीं है। लगातार महंगी खेती होने के कारण किसानों का परम्परागत खेती से मोहभंग हो रहा है। जबकि एक बीघा जमीन में सिंघाड़े की फसल तैयार करने में महज पांच हजार रुपए की लागात आती है।

फसल तैयार होने पर करीब बीस-पच्चीस हजार आमदनी आसानी से हो जाती है। सीजन में सिंघाड़ा करीब चालीस से पचास रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। लखावटी ब्रांच की मध्य गंगनहर का पानी निशुल्क मिलता है। पानी दे रही मध्य गंगनहर किसान पप्पू कश्यप का कहना है कि सिंघाड़े की खेती के लिए नहर के आसपास की भूमि उपयोगी है। लखावटी ब्रांच की मध्य गंगनहर अहमदगढ़, मामऊ, ढकनगला, पापड़ी, दारापुर, सालवानपुर, सैदगढी, मोरजपुर, रूनशी, सालाबाद, मुरादपुर, बुधपुर आदि गांव के मध्य होकर गुजर रही है। नहर में पानी आते ही किसान अपने-अपने खेतों की डौल ऊंची कर उसमें लगभग चार-पांच फुट तक पानी भर देते हैं। इसके बाद खेतों में सिंघाड़ा की बेल डाल दी जाती है।