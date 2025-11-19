गैंग्स्टर में वांछित दो इनामी बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, गोली लगने से हुए घायल...पुलिस खंगाल रही आपराधिक कुंडली

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली नगर एवं स्वाट पुलिस टीम ने मंगलवार की रात मुठभेड़ के बाद पैर में गोली लगने से घायल हालत में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित गैंग्स्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे और उनकी गिरफ्तारी पर एसएसपी ने दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था।

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात कोतवाली नगर एवं स्वाट पुलिस टीम संयुक्त रूप से संदिग्ध एवं वांछित आरोपितों की तलाश में गश्त कर रही थी। इसी बीच उन्हें मुखबिर से दो वांछित बदमाशों की वलीपुरा नहर पुल के पास होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर वाहन चेकिंग करनी शुरू कर दी। तभी एक बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते बाइक को तेजी से मोड़कर भागने लगे।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी और दोनों बदमाश वहीं जमीन पर गिर गए। जिन्हे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। दोनों बदमाशों की पहचान के रहीमुद्दीन पुत्र रफीक शेख निवासी झुग्गी झोपडी बीसा कालोनी थाना कोतवाली नगर और सनाउल अंसारी पुत्र मंसूर अंसारी निवासी झुग्गी झोपडी नुमाइश मैदान थाना कोतवाली नगर के रुप में हुई। तलाशी में पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तमंचा-कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की। पूछताछ में आरोपितों ने बाइक खुर्जा नगर से चोरी करने का अपराध स्वीकार किया है।