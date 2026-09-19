बुलंदशहर: 18 टायर का डंपर परिवार पर पलटा, मौके पर मची अफरातफरी; 8 साल के बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अनूपशहर में डिग्री कालेज के निकट नगर पालिका द्वारा सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे 18 टायर का डंपर बदरपुर खाली करने का कार्य करते हुए सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। झोपड़ी में चाय पी रहे मजदूर, पत्नी, आठ वर्षीय बेटा नीचे दब गए।

इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। दंपती को मुश्किल बाहर निकल आए। पुत्र को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को डिग्री कालेज के निकट पालिका द्वारा सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। सुबह लगभग 7:30 बजे 18 टायर का डंपर बदरपुर खलाने के लिए कार्य कर रहा था। अचानक डंपर पूरी तरह से निकट में रह रहे मजदूर की झोपड़ी पर पलट गया। जिससे झोपड़ी में चाय पी रहे 40 वर्षीय मैना, 35 वर्षीय उसकी पत्नी निर्मला, 8 वर्षीय बेटा मनीष चपेट में आ गए।