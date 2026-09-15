6 बच्चों को बिलखता छाेड़कर प्रेमी संग चली गई मां, लाखों के जेवरात भी ले गई; पति की बुलंदशहर पुलिस से कार्रवाई की गुहार

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी छह बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई है। आरोप है कि महिला घर में रखे 30 तोले सोने व चांदी के गहने और नकदी भी अपने साथ ले गई है।

मंगलवार को बच्चों के साथ पुलिस दफ्तर पहुंचे एक व्यक्ति ने सीओ सिकंदराबाद को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि लगभग बीस दिन पहले उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई है। वह अपने छह बच्चों को भी घर छोड़ गई है। रिश्तेदारी एवं संभावित सभी स्थानों पर तलाश के बाद भी उसका कहीं कोई अता-पता नहीं चला है। उसके बिना बच्चों का रो-रो बुरा हाल है।

आरोप है कि महिला घर में रखी 35 हजार की नकदी, लगभग 30 तोले सोने एवं चांदी के गहने भी चोरी कर ले गई है। कोतवाली पर गुमशुदगी दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस महिला एवं उसके प्रेमी को बरामद करने में विफल है। सीओ सिकंदराबाद दीपक कुमार ने कोतवाली पुलिस को महिला की सकुशल बरामदगी के निर्देश दिए हैं।

घर में घुसकर किशोर ने 14 वर्षीय किशोरी से किया दुष्कर्म छतारी: क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे वह मजदूरी के रुपये लेने गए थे। उस समय घर पर उनकी 14 वर्ष की बेटी अकेली थी। जब वह घर वापस लौटकर आए, तो उन्होंने पड़ोसी किशोर को अपने कमरे से बेटी के साथ अभद्रता करते हुए निकलते हुए देखा।

जिसको उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर मौके से भाग निकला। जिसके बाद उनकी बेटी रोते हुए उनके पास आई। जिसने उन्हें बताया कि आरोपित द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। साथ ही आरोपित ने मारपीट की धमकी भी दी है।