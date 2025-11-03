सिविल जज को भेजे अभद्र संदेश, काल कर की अभद्रता...पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी
बुलंदशहर में सिविल जज जूनियर डिवीजन के साथ मोबाइल पर अभद्रता की घटना हुई है। किसी व्यक्ति ने वाट्सएप पर अभद्र मैसेज भेजे और फोन पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सिविल जज ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही मामले का पर्दाफाश करने की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बुलंदशहर में तैनात सिविल जज जूनियर डिवीजन से उनके मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अभद्रता की। आरोपित ने वाट्सएप पर अभद्रशब्द का मैसेज भेजने के साथ एक नंबर से काल पर कई बार अभद्रता की। सिविल जज की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
बुलंदशहर में तैनात न्यायिक अधिकारी सौरभ ओझा ने नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि वे जिला बुलंदशहर में सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात हैं। आरोप है कि 14 सितंबर 2025 को उनके मोबाइल नंबर एक नंबर से वाट्सएप पर अपशब्द का संदेश आया। इसके अलावा दूसरे एक नंबर से उनके मोबाइल फोन पर कई बार काल कर आरोपित द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।
सिविल जज ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित का पता लगाकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर में बताया कि सिविल जज की शिकायत पर उनके द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर के आरोपित खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस नंबर के आधार पर आरोपित की तलाश में जुटी है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।