सिविल जज को भेजे अभद्र संदेश, काल कर की अभद्रता...पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बुलंदशहर में तैनात सिविल जज जूनियर डिवीजन से उनके मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अभद्रता की। आरोपित ने वाट्सएप पर अभद्रशब्द का मैसेज भेजने के साथ एक नंबर से काल पर कई बार अभद्रता की। सिविल जज की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



बुलंदशहर में तैनात न्यायिक अधिकारी सौरभ ओझा ने नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि वे जिला बुलंदशहर में सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात हैं। आरोप है कि 14 सितंबर 2025 को उनके मोबाइल नंबर एक नंबर से वाट्सएप पर अपशब्द का संदेश आया। इसके अलावा दूसरे एक नंबर से उनके मोबाइल फोन पर कई बार काल कर आरोपित द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।