बुलंदशहर में बड़ा हादसा: अनियंत्रित होकर वैन पेड़ से टकराई, कासगंज निवासी पांच लोगों की मौत
बुलंदशहर में डिबाई से नरौरा जा रही एक ईको वैन रतनपुर और खेड़िया के बीच पेड़ से टकरा गई। इस ...और पढ़ें
HighLights
डिबाई-नरौरा मार्ग पर ईको कार पेड़ से टकराई।
रतनपुर और खेड़िया के बीच हुआ दर्दनाक हादसा।
हादसे में पांच लोगों की दुखद मौत हुई।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। डिबाई से नरौरा की ओर आ रही एक ईको वैन रतनपुर और खेड़िया के बीच अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जिससे वैन सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए डिबाई सीएचसी भेजा। जहां चिकित्सकों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया।
इको वैन में सवार सभी लोग कासगंज जिला के देहली बुजुर्ग गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे बेलोन देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मृतकों में प्रगति पुत्री लोकेंद्र एक वर्ष, लोकेंद्र पुत्र रामदीन 28 वर्ष, बबीता पत्नी प्रवीण कुमार 35 वर्ष, रामदीन पुत्र रामशंकर 50 वर्ष, शिवशंकर मिश्रा 55 वर्ष हैं। घायलों में ललित पुत्री लोकेंद्र 20 वर्ष, प्रतीक पुत्र प्रवीण 4 वर्ष, अनिका पुत्री प्रवीण 11 वर्ष शामिल हैं।
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