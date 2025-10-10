भाई ने बीच बाजार बहन को चाकू से वार कर किया लहूलुहान, बोला- इसका मुझे नहीं कोई अफसोस, क्योंकि...

संवाद सहयोगी, जागरण, सिकंदराबाद (बुलंदशहर)। अवैध संबंध के शक में भाई ने विवाहित बड़ी बहन पर भरे बाजार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल महिला व आरोपित भाई को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की शादी करीब पांच साल पहले दिल्ली कैंट निवासी युवक से हुई थी। महिला के दो बच्चे हैं। गुरुवार को उक्त महिला ससुराल से मायके जाने के लिए बस में सवार हुई। सिकंदराबाद कस्बे में करीब साढ़े तीन बजे महिला मुख्य सड़क स्थित टैक्सी स्टैंड के पास उतरी। बस से उतरने के बाद महिला जैसे ही दादरी गेट पुलिस चौकी की तरफ जाने लगी तभी रेवती मिष्ठान भंडार के सामने पहले से मौजूद उसके सगे भाई ने चाकू से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। भागने की कोशिश कर रहे आरोपित की लोगों पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। आरोपित भी घायल हो गया।

चिकित्सकों ने बताया कि महिला के सीने, चेहरे, पीठ व हाथों पर चाकू के कई वार हैं। हमले का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपित ने बताया कि बहन पर हमले का उसे कोई अफसोस नहीं है। उसके जीजा एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके बाद उसकी बहन के देवर से संबंध हो गए थे। उसके पिता व परिवार के लोग इन संबंधों का विरोध कर रहे थे। उन्हें समाज के लोगों के बीच अपमानित होना पड़ रहा है। करीब 10 दिन पहले भी बहन के देवर ने उसे जान से मारने की धमकी थी। एसआइ मंजीत कुमार ने बताया कि मौके से चाकू बरामद कर लिया गया है। मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है, जांच की जा रही है।