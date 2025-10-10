भाई ने बीच बाजार बहन को चाकू से वार कर किया लहूलुहान, बोला- इसका मुझे नहीं कोई अफसोस, क्योंकि...
Bulandshahr News : बुलंदशहर में एक भाई ने अवैध संबंध के शक में अपनी विवाहित बहन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना सिकंदराबाद कस्बे में हुई, जहां भाई ने बहन को भरे बाजार में चाकू से घायल कर दिया। लोगों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपित ने बहन के देवर के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है।
संवाद सहयोगी, जागरण, सिकंदराबाद (बुलंदशहर)। अवैध संबंध के शक में भाई ने विवाहित बड़ी बहन पर भरे बाजार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल महिला व आरोपित भाई को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की शादी करीब पांच साल पहले दिल्ली कैंट निवासी युवक से हुई थी। महिला के दो बच्चे हैं। गुरुवार को उक्त महिला ससुराल से मायके जाने के लिए बस में सवार हुई। सिकंदराबाद कस्बे में करीब साढ़े तीन बजे महिला मुख्य सड़क स्थित टैक्सी स्टैंड के पास उतरी। बस से उतरने के बाद महिला जैसे ही दादरी गेट पुलिस चौकी की तरफ जाने लगी तभी रेवती मिष्ठान भंडार के सामने पहले से मौजूद उसके सगे भाई ने चाकू से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। भागने की कोशिश कर रहे आरोपित की लोगों पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। आरोपित भी घायल हो गया।
चिकित्सकों ने बताया कि महिला के सीने, चेहरे, पीठ व हाथों पर चाकू के कई वार हैं। हमले का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपित ने बताया कि बहन पर हमले का उसे कोई अफसोस नहीं है। उसके जीजा एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके बाद उसकी बहन के देवर से संबंध हो गए थे। उसके पिता व परिवार के लोग इन संबंधों का विरोध कर रहे थे। उन्हें समाज के लोगों के बीच अपमानित होना पड़ रहा है। करीब 10 दिन पहले भी बहन के देवर ने उसे जान से मारने की धमकी थी। एसआइ मंजीत कुमार ने बताया कि मौके से चाकू बरामद कर लिया गया है। मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है, जांच की जा रही है।
साइबर ठगों ने धोखे से दस लाख ट्रांसफर कराए
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव दुल्हैरा निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से साइबर ठगों ने दस लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित ने साइबर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। गांव दुल्हैरा निवासी शशिभूषण यादव ने बताया कि साइबर ठगों ने उनके तीन अलग-अलग बैंक खातों से रुपये ट्रांसफर करा लिए। ठगी को अंजाम देने के लिए साइबर ठगों ने वाट्सएप पर एक ट्रेडिंग ऐप का लिंक भेजकर उसको डाउनलोड करवा दिया। इसके बाद उस ऐप पर फर्जी ट्रेडिंग करना शुरू कराया। जब तक उन्हें साइबर ठगी का पता चला, तब तक उनके खाते से दस लाख रुपये ट्रांसफर किए जा चुके थे। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करा धनराशि वापस कराने की मांग की है। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि थाना साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साइबर टीम ठगों का पता लगा रही है। जल्द कार्रवाई की जाएगी।
