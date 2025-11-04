Language
    थूक लगाकर रोटियां बनाता मिला कारीगर, खूब हुआ हंगामा...आरोपित पुलिस की हिरासत में

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    बुलंदशहर में एक विवाह समारोह के दौरान एक कारीगर को थूक लगाकर रोटियां बनाते हुए पाया गया, जिससे वहां हंगामा मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    पहासू थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में थूक लगाकर तंदूर पर रोटियां बनाते कारीगर का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित। सौ. वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। तमाम बंदिशों के बावजूद भी कुछ लोग अपनी घिनौनी हरकतों से बात नहीं आ रहे हैं। अब पहासू थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में थूक लगाकर तंदूर पर रोटियां बनाते कारीगर का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इससे लोगों में आक्रोश है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। बता दें कि इससे पहले भी तंदूर पर थूक लगाकर रोटियां बनाने के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कई मामलों में आरोपितों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की।

    पहासू क्षेत्र के गांव अटेरना निवासी प्रशांत शर्मा ने बताया कि रविवार रात गांव निवासी विक्रम सिंह वाल्मीकि की बेटी की शादी थी, जिसमें वे भी आमंत्रित थे। वे शादी समारोह में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह में तंदूर पर मौजूद कारीगर थूक लगाकर रोटियां सेक रहा था। जिसका उन्होंने विरोध किया। जानकारी होने पर मौजूद लोगों ने हंगामा कर दिया। रोटियां बना रहे दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए आरोपित दानिश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

    वहीं, समारोह में मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर लिया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। सोमवार शाम वीडियो प्रसारित होने पर घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अटेरना निवासी प्रशांत शर्मा की तहरीर पर पहासू निवासी दानिश निवासी पठान टोला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है।