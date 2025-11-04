थूक लगाकर रोटियां बनाता मिला कारीगर, खूब हुआ हंगामा...आरोपित पुलिस की हिरासत में

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। तमाम बंदिशों के बावजूद भी कुछ लोग अपनी घिनौनी हरकतों से बात नहीं आ रहे हैं। अब पहासू थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में थूक लगाकर तंदूर पर रोटियां बनाते कारीगर का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इससे लोगों में आक्रोश है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। बता दें कि इससे पहले भी तंदूर पर थूक लगाकर रोटियां बनाने के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कई मामलों में आरोपितों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की।

पहासू क्षेत्र के गांव अटेरना निवासी प्रशांत शर्मा ने बताया कि रविवार रात गांव निवासी विक्रम सिंह वाल्मीकि की बेटी की शादी थी, जिसमें वे भी आमंत्रित थे। वे शादी समारोह में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह में तंदूर पर मौजूद कारीगर थूक लगाकर रोटियां सेक रहा था। जिसका उन्होंने विरोध किया। जानकारी होने पर मौजूद लोगों ने हंगामा कर दिया। रोटियां बना रहे दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए आरोपित दानिश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।