    वेस्ट यूपी में नहीं सुधर रही वायु गुणवत्ता, दस अंकों की गिरावट के साथ AQI 269 रिकॉर्ड 

    By Prashant Gaud Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:24 PM (IST)

    बुलंदशहर में प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। हालांकि गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह अभी भी 269 है। धूल और धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। चिकित्सकों ने लोगों को मास्क पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को एक्यूआइ दस अंकों की गिरावट हुई। सीपीसीबी की रिपोर्ट में 269 रिकार्ड किया गया। प्रदूषण की इस स्थिति में भी पुराने मरीजों के साथ सामान्य लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

    दीपावली के बाद से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच रहा है। अब दो दिनों से इसमें गिरावट हो रही है, लेकिन हवा की सेहत में अब भी सुधार नहीं हो पा रहा है। सड़कों पर धूल उड़ रही है। निर्माण कार्य भी जारी हैं। वाहन भी धुआं छोड़ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयां भी प्रदूषण फैला रहीं हैं।

    हवा जहरीली होने के कारण लोग चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। नमी बढ़ने के कारण सुबह-शाम प्रदूषण के जहरीले कण निचली सतह पर जम रहे हैं। सांस के साथ जहरीले कण शरीर में पहुंच रहे हैं। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    गुरुवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में एक्यूआइ 269 के साथ ओरेंज जोन में दर्ज किया गया। जबकि बुधवार को एक्यूआइ 279 था। प्रदूषण बढ़ने के कारण लोग परेशान रहे। चिकित्सकों का कहना है कि बिना मास्क घर से बाहर न निकलें। प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतें।