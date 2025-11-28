वेस्ट यूपी में नहीं सुधर रही वायु गुणवत्ता, दस अंकों की गिरावट के साथ AQI 269 रिकॉर्ड 

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को एक्यूआइ दस अंकों की गिरावट हुई। सीपीसीबी की रिपोर्ट में 269 रिकार्ड किया गया। प्रदूषण की इस स्थिति में भी पुराने मरीजों के साथ सामान्य लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।



दीपावली के बाद से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच रहा है। अब दो दिनों से इसमें गिरावट हो रही है, लेकिन हवा की सेहत में अब भी सुधार नहीं हो पा रहा है। सड़कों पर धूल उड़ रही है। निर्माण कार्य भी जारी हैं। वाहन भी धुआं छोड़ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयां भी प्रदूषण फैला रहीं हैं।