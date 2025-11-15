यूपी के इस जिले में 11 करोड़ की लागत से 27 मार्ग होंगे चकाचक, पांच करोड़ से मंदिर संपर्क मार्गों का होगा निर्माण
बुलंदशहर में 27 संपर्क मार्गों की मरम्मत के लिए 11 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। धर्मार्थ में चार मंदिरों के संपर्क मार्ग भी बनाए जाएंगे। सरकार ने इलना-खानपुर मार्ग से चामड़ मंदिर और अन्य मार्गों के निर्माण के लिए भी धनराशि आवंटित की है। इससे श्रद्धालुओं और राहगीरों को सुविधा मिलेगी। विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शासन ने जनपद के क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों की विशेष मरम्मत और धर्मार्थ में चार मंदिरों के संपर्क मार्ग निर्माण के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि जारी कर दी है। 27 संपर्क मार्गों की 11 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से विशेष मरम्मत का कार्य कराएगा। जिससे संपर्क मार्गों पर चलने वाले राहगीर व श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी।
प्रदेश सरकार ने धर्माथ में इलना -खानपुर मार्ग से चामड़ मंदिर से परवाना नहर तक के ,मिश्री मंदिर जाड़ौल से टीकमपुर जवासा संपर्क मार्ग, बगसरा से महादेव मंदिर से नगला मिलक रोड, भौरा से छतु बाबा के मंदिर रोड के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि आवंटित कर दी है। आठ किलोमीटर की लंबाई संपर्क मार्ग का छह करोड़ रुपये से निर्माण कार्य होगा। जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में सहूलियत होगी।
इसके साथ ही जिले के 27 क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों के विशेष मरम्मत के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि आवंटित कर दी है। 40 किलोमीट लंबे संपर्क मार्गों पर 11 करोड़ रुपये से विशेष मरम्मत का कार्य किया जाएगा। विभाग अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण और विशेष मरम्मत का कार्य शुरू करा देगा। विशेष मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद राहगीरों को आवागमन में सहूलियत होगी।
इन संपर्क मार्गों की होगी मरम्मत
महेशपुर से पिपाला खेड़ी संपर्क मार्ग, पौंड्री संपर्क मार्ग, सलामतपुर संपर्क मार्ग, हसनपुर सैमली संपर्क मार्ग, याकूबपुर संपर्क मार्ग, अरनिया मंसूरपुर संपर्क मार्ग, कुटवाया संपर्क मार्ग, जरगवां आबादी संपर्क मार्ग, पचगाई संपर्क मार्ग, रजवान-औरंगाबाद संपर्क मार्ग, बिसुंधरा संपर्क मार्ग, ढकौली संपर्क मार्ग समेत 27 संपर्क मार्ग शामिल हैं।
शासन ने जिले के 27 सपंर्क मार्गों की विशेष मरम्मत कार्य के लिए धनराशि आवंटित कर दी। लगभग 11 करोड़ रुपये से संपर्क मार्गों की विशेष मरम्मत का कार्य होगा। साथ ही धर्मार्थ में चार मार्गों के लिए निर्माण भी धनराशि जारी हो गई है। टेंडर प्रक्रिया संपन्न करा निर्माण और विशेष मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
- राहुल शमा, एक्सईएन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।