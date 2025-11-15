यूपी के इस जिले में 11 करोड़ की लागत से 27 मार्ग होंगे चकाचक, पांच करोड़ से मंदिर संपर्क मार्गों का होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शासन ने जनपद के क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों की विशेष मरम्मत और धर्मार्थ में चार मंदिरों के संपर्क मार्ग निर्माण के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि जारी कर दी है। 27 संपर्क मार्गों की 11 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से विशेष मरम्मत का कार्य कराएगा। जिससे संपर्क मार्गों पर चलने वाले राहगीर व श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी।

प्रदेश सरकार ने धर्माथ में इलना -खानपुर मार्ग से चामड़ मंदिर से परवाना नहर तक के ,मिश्री मंदिर जाड़ौल से टीकमपुर जवासा संपर्क मार्ग, बगसरा से महादेव मंदिर से नगला मिलक रोड, भौरा से छतु बाबा के मंदिर रोड के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि आवंटित कर दी है। आठ किलोमीटर की लंबाई संपर्क मार्ग का छह करोड़ रुपये से निर्माण कार्य होगा। जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में सहूलियत होगी।

इसके साथ ही जिले के 27 क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों के विशेष मरम्मत के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि आवंटित कर दी है। 40 किलोमीट लंबे संपर्क मार्गों पर 11 करोड़ रुपये से विशेष मरम्मत का कार्य किया जाएगा। विभाग अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण और विशेष मरम्मत का कार्य शुरू करा देगा। विशेष मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद राहगीरों को आवागमन में सहूलियत होगी।