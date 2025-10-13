Bulandshahar: दो दोस्तों ने टैक्सी चालक को मौत के घाट उतारा, हत्यारोपितों की गिरफ्तारी की मांग को रोड जाम 

संवाद सूत्र, जागरण ककोड़ (बुलंदशहर)। दो दोस्तों ने शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दो दोस्तों ने टैक्सी चालक की गला दबाकर व पेचकस मारकर हत्या कर दी। चालक का लहूलुहान शव गांव के श्मशान में मिला। इस पर गुस्साएं ग्रामीणों ने हत्यारोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चचूरा-ग्रेटर नोएडा मार्ग जाम लगा दिया। एसडीएम के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। पुलिस ने चालक की पत्नी की तहरीर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में ले लिया है।

क्षेत्र के गांव अलौंदा जागीर निवासी 28 वर्षीय संजय उर्फ मोनू पुत्र धीरज क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पुष्टाहार डिलीवरी करने वाले लोडर वाहन चालक था। सोमवार की सुबह संजय का लहूलुहान शव गांव के श्मशान में पड़ा हुआ मिला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। संजय के गर्दन के साथ शरीर के अन्य हिस्सों में धारदार हथियारों के गहरे में निशान थे। सूचना पर स्वजन में कोहराम मच गया।

मौके पर स्वजन के साथ ग्रामीणों भी एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने हत्यारोपितों की गिरफ्तारी व मृतक आश्रित को आर्थिक सहायता की मांग करते हुए शव को चचूरा-ग्रेटर नोएडा पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह, सीओ सिकंदराबाद भास्कर मिश्रा, सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह के साथ भारी पुलिसबल मौके पर पहुंच गए। करीब चालीस मिनट बाद एसडीएम दीपक कुमार पाल के आश्वासन पर ग्रामीणों ने शव को उठने दिया और जाम को खोल दिया।

ग्रामीणों ने बताया कि संजय तीन भाईयों में सबसे छोटा था। संजय की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी। संजय की दो साल की एक पुत्री अनन्या है। पत्नी पूजा ने बताया कि रविवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे पति संजय उर्फ मोनू को गांव निवासी कृष्ण अपने साथियों के साथ घर से बुलाकर ले गया था। आरोप लगाया कि गांव निवासी कृष्ण पुत्र ज्ञानचंद उर्फ ज्ञान व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के मिलकर पति की हत्या की है। सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि पत्नी की तहरीर के आधार पर एक नामजद समेत कुछ अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

एक आरोपित को हिरासत में लिया

एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संजय ने दोस्त कृष्ण व सागर के साथ मिलकर शराब पी थी। शराब पीने के दौरान तीनों में विवाद हो गया था। इसी विवाद में कृष्ण व सागर ने मिलकर संजय का गला घोटा था। साथ ही पेट व गर्दन में पेचकस मारे थे। इससे उसकी मौत हो गई। आरोपित सागर पुत्र पन्नू को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरे आरोपित की तलाश की जा रही है।