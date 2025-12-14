बुलंदशहर में स्क्रैप व्यापारी से मारपीट कर दो लाख लूटने के मामले में भाजपा नेता सहित तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली देहात एवं स्वाट पुलिस टीम ने स्क्रैप व्यापारी को मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर दो लाख रुपये लूटने के मामले में पूर्व ग्राम प्रधान एवं भाजपा नेता सहित तीन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों ने स्वंय को पुलिस की एसओजी टीम बता चोरी की स्क्रैप खरीदने की धमकी देकर रुपये लुटने की घटना को अंजाम दिया था।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटी गई नकदी, तमंचा-कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद और सहायक पुलिस अधीक्षक एवं सीओ नगर ऋजुल कुमार ने बताया कि कोतवाली देहात पर शनिवार को दिल्ली के न्यू शालीमार गार्डन निवासी स्क्रैप व्यापारी शहजाद पुत्र खुर्शीद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि जहांगीराबाद के मुहल्ला साजिद पुत्र आजाद उसका परिचित है, साजिद ने 11 दिसंबर को उन्हें फोन पर एल्युमिनियम स्क्रैप बेचने की बात कही।

12 दिसंबर को शहजाद बुलंदशहर पहुंचा, जहां से साजिद रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नई मंडी क्षेत्र के गांव हसनपुर स्थित एक गोदाम पर ले गया। जहां पर लगभग 15 कुंतल स्क्रैप का 175 रुपये प्रति किलो के भाव से सौदा तय किया गया। 13 दिसंबर को शहजाद अपने परिचित शैलेंद्र सिंह और उमेश के साथ महिंद्रा गाड़ी से स्क्रैप लेने हसनपुर पहुंचा।

आरोप है कि गोदाम अंदर गाड़ी ले जाते ही गेट बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद एक बुलेरो कार पहुंची और उससे उतरे तीन युवकों ने खुद को पुलिस की स्पेशल टीम का सदस्य बताते चोरी की स्क्रैप खरीदने की बात कही और मारपीट एवं जेल भेजने की धमकी देकर 1.98 लाख रुपये जबरन लूट लिए और बाद में आरोपित शहजाद काे कार बैठाकर आवास विकाश प्रथम स्थित काली नदी पुल के पास छोड़ गए।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच में हीरापुर गांव के पूर्व प्रधान एवं भाजपा नेता रविन्द्र लोधी पुत्र राजवीर सिंह, मनोज पुत्र चमन सिंह और साजिद का नाम प्रकाश में आए। शनिवार की रात लगभग 11 बजे कोतवाली एवं स्वाट पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान उटरावली गेट के पास से रविन्द्र लोधी, मनोज कुमार और साजिद को गिरफ्तार किया।

पुलिस आरोपितों के कब्जे से लूटी गई 1.98 लाख रुपये की नकदी, पीड़ित का मोबाइल फोन, दो तमंचा कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित साजिद के खिलाफ 11, रविन्द्र लोधी sक खिलाफ पांच और मनोज के खिलाफ एक आपराधिक मामले दर्ज हैं।