भैयादूज को लेकर बसों और ट्रेनों में रही भीड़, यूपी में जाम ने बढ़ाई सिरदर्दी
खुर्जा में भैया दूज के अवसर पर जाम से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। गांधी मार्ग पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 24 अक्टूबर तक दिन के समय वाहनों का संचालन बंद रहेगा। भैया दूज की पूर्व संध्या पर बसों और ट्रेनों में भारी भीड़ देखी गई।
संवाद सहयोगी, खुर्जा। भैया दूज पर नगर में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है। गांधी मार्ग पर जाम से निजात दिलाने के लिए बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भैया दूज की पूर्व संध्या पर ट्रेनों और बसों में भीड़भाड़ दिखाई दी।
खुर्जा के कचहरी व गांधी मार्ग पर आए दिन जाम लग जाता है। जिस कारण यहां से निकलने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन त्यौहारों के मद्देनजर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की हुई है।
उनके द्वारा रात्रि नौ बजे तक इन मार्ग पर कार समेत बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिस कारण ही दीपावली पर्व पर भी इन मार्ग पर जाम नहीं लग सका। अब भैया दूज पर भी जाम की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। नगर के जेवर अड्डा चौराहा, रोडवेज गेट, पदम सिंह गेट, कबाड़ी बाजार, दाताराम चौक पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
जिससे वह दिन के समय में कार समेत अन्य बड़े वाहनों को इन मार्ग पर प्रवेश ना करने दे। जिससे जाम की स्थिति से निपटा जा सके। कोतवाली प्रभारी पंकज राय ने बताया कि कार और अन्य वाहनों का संचालन 24 अक्टूबर तक दिन के समय के लिए बंद किया गया है। उधर दूसरी तरफ भैया दूज की पूर्व संध्या पर बसों और ट्रेनों में भीड़भाड़ दिखाई। सीट नहीं मिलने पर यात्री रोडवेज के बाहर खड़े होकर अन्य बसों का इंतजार करते भी दिखाई दिए।
