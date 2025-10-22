भैयादूज को लेकर बसों और ट्रेनों में रही भीड़, यूपी में जाम ने बढ़ाई सिरदर्दी

संवाद सहयोगी, खुर्जा। भैया दूज पर नगर में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है। गांधी मार्ग पर जाम से निजात दिलाने के लिए बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भैया दूज की पूर्व संध्या पर ट्रेनों और बसों में भीड़भाड़ दिखाई दी।



खुर्जा के कचहरी व गांधी मार्ग पर आए दिन जाम लग जाता है। जिस कारण यहां से निकलने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन त्यौहारों के मद्देनजर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनके द्वारा रात्रि नौ बजे तक इन मार्ग पर कार समेत बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिस कारण ही दीपावली पर्व पर भी इन मार्ग पर जाम नहीं लग सका। अब भैया दूज पर भी जाम की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। नगर के जेवर अड्डा चौराहा, रोडवेज गेट, पदम सिंह गेट, कबाड़ी बाजार, दाताराम चौक पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।