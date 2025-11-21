Grand Finale Jubilee Jamboree Camp में छाएगी बाजरे की बाल मिठाई, नौ छात्रों के दल ने की तैयारी... यह है खासियत

संवाद सूत्र, जागरण, बीबीनगर (बुलंदशहर)। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में प्रस्तावित आठ दिवसीय ग्रैंड फिनाले जुबली जंबूरी कैंप में स्थानीय स्वतंत्र भारत इंटर कालेज के छात्र भाग लेंगे। इस कैंप में बीबी नगर की विशेषता बाजरे की बाल मिठाई प्रदर्शित की जाएगी।

स्वतंत्र भारत इंटर कालेज के नौ छात्रों का दल 19वीं ग्रैंड फिनाले जुबली जंबूरी कैंप में भाग लेने के लिए लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड के लिए रवाना हुआ। बीबी नगर की पहचान बनी यह मिठाई, साठ के दशक में अल्मोड़ा के बाद यहां तैयार की गई थी। इसका आकार और बनावट बाजरे की बाल के समान होने के कारण इसे यह नाम मिला। अल्मोड़ा में इसे राम लड्डू कहा जाता है, जो आकार में भिन्न है। बीबी नगर में इस मिठाई के जनक लाला रामेश्वर प्रसाद चौकड़ात और चिरंजीलाल माने जाते हैं।