Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Grand Finale Jubilee Jamboree Camp में छाएगी बाजरे की बाल मिठाई, नौ छात्रों के दल ने की तैयारी... यह है खासियत

    By Rakesh Gautam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:45 PM (IST)

    लखनऊ में आयोजित ग्रैंड फिनाले जुबली जंबूरी कैंप में बीबी नगर की बाजरे की बाल मिठाई प्रदर्शित की जाएगी। स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज के छात्र इस कैंप में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंप का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू समापन करेंगी। यह मिठाई बीबी नगर की पहचान है और दशकों से लोगों को पसंद आ रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बीबीनगर में मिठाई की दुकान पर सजी बाजरे की बाल मिठाई। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, बीबीनगर (बुलंदशहर)। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में प्रस्तावित आठ दिवसीय ग्रैंड फिनाले जुबली जंबूरी कैंप में स्थानीय स्वतंत्र भारत इंटर कालेज के छात्र भाग लेंगे। इस कैंप में बीबी नगर की विशेषता बाजरे की बाल मिठाई प्रदर्शित की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वतंत्र भारत इंटर कालेज के नौ छात्रों का दल 19वीं ग्रैंड फिनाले जुबली जंबूरी कैंप में भाग लेने के लिए लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड के लिए रवाना हुआ। बीबी नगर की पहचान बनी यह मिठाई, साठ के दशक में अल्मोड़ा के बाद यहां तैयार की गई थी। इसका आकार और बनावट बाजरे की बाल के समान होने के कारण इसे यह नाम मिला। अल्मोड़ा में इसे राम लड्डू कहा जाता है, जो आकार में भिन्न है। बीबी नगर में इस मिठाई के जनक लाला रामेश्वर प्रसाद चौकड़ात और चिरंजीलाल माने जाते हैं।

    वर्तमान में यह मिठाई नगर की हर मिठाई की दुकान की शोभा बढ़ाती है। कैंप 23 से 30 नवंबर तक आयोजित होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे और समापन राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू द्वारा होगा। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। शिविर प्रभारी पंकज सिंह छात्रों के दल के साथ रवाना हुए। प्रधानाचार्य डा. देवेंद्र कुमार ने छात्रों को अनुशासन और संयमित आचरण की सीख दी।